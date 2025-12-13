Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 13/12: Thêm "mưa vàng" cho Thể thao Việt Nam?

Sau ba ngày thi đấu bùng nổ với 24 tấm HCV, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày 13/12 với mục tiêu tiếp tục bứt phá trên bảng tổng sắp. Đây được xem là một trong những ngày thi đấu giàu kỳ vọng nhất của Việt Nam tại SEA Games 33 khi các tuyển thủ sẽ tranh tài ở loạt nội dung then chốt, trải dài từ đường đua xanh, đường chạy điền kinh cho đến các môn võ và thể thao đồng đội.

Tâm điểm đáng chú ý là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người đang hướng đến tấm HCV thứ ba tại kỳ đại hội năm nay. Sau khi thống trị các nội dung dài, Hoàng tiếp tục thử sức ở 200m tự do, nơi anh được kỳ vọng tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao. Ở đường chạy, Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào bài thi 5.000m nữ, tranh chấp quyết liệt cùng những đối thủ mạnh trong khu vực, hứa hẹn mang đến màn đấu đầy cảm xúc.

Cùng lúc đó, nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, karate, taekwondo, bi sắt, cầu mây tiếp tục diễn ra các nội dung chung kết. Ở nhóm thể thao đồng đội, người hâm mộ sẽ dõi theo tuyển bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và cả thể thao điện tử, nơi Việt Nam có nhiều gương mặt giàu tiềm năng bứt phá.

Tính tổng cộng, đoàn Thể thao Việt Nam có 31 cơ hội cạnh tranh HCV trong ngày 13/12. Với sự hưng phấn sau chuỗi ngày thi đấu thành công và lực lượng đang vận hành đúng phong độ, ngày thi đấu thứ tư của SEA Games 33 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những cột mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà.