Lịch thi đấu SEA Games 33 (20/12): Vớt nốt HCV

Trong ngày thi đấu 19/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có một ngày bùng nổ khi giành thêm 13 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, qua đó tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Những tấm HCV quan trọng của Việt Nam đến từ nhiều môn thế mạnh như bắn súng, đua thuyền truyền thống, cờ vua, vật, aerobic, đấu kiếm và eSports. Đáng chú ý, bắn súng mang về cú hat-trick HCV ở các nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam cá nhân và đồng đội, cùng 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam.

Ở môn vật, các đô vật Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu thế với loạt chiến thắng thuyết phục ở nhiều hạng cân. Bên cạnh đó, các đội cờ vua nam và nữ đều lên ngôi ở nội dung đồng đội cờ nhanh, trong khi eSports ghi dấu ấn bằng chức vô địch Liên Quân Mobile.

Thành tích ấn tượng trong ngày thi đấu áp chót giúp đoàn Việt Nam duy trì đà hưng phấn, tạo tiền đề thuận lợi trước ngày tranh tài cuối cùng của Đại hội.