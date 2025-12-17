Lịch thi đấu SEA Games 33 (17/12): Nhiều cơ hội bứt phá HCV

Sau 7 ngày tranh tài tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam duy trì phong độ ổn định và tiếp tục hướng tới việc gia tăng thành tích trong ngày thi đấu 17/12. Tâm điểm của ngày là các nội dung chung kết ở những môn võ thế mạnh, đặc biệt là muay Thai và pencak silat, nơi các VĐV Việt Nam được kỳ vọng mang về thêm huy chương vàng.

Bên cạnh đó, đấu vật Greco-Roman diễn ra trọn vẹn các hạng cân, mở ra cơ hội giành huy chương cho các đô vật Việt Nam. Bắn cung cũng là môn thi đấu đáng chú ý khi đội tuyển góp mặt ở các vòng tranh chấp quan trọng.

Ngoài các môn võ, cờ vua và bóng bàn tiếp tục thi đấu ở những nội dung then chốt. Ngày 17/12 hứa hẹn sẽ là chặng nước rút quan trọng, giúp đoàn thể thao Việt Nam củng cố vị trí trên bảng tổng sắp và duy trì đà thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33.

Đặc biệt lúc 19h30 sẽ diễn ra Chung kết bóng đá nữ, giữa Việt Nam vs Philippines.