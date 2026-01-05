Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đá giờ nào?

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam nằm ở bảng A giải U23 châu Á 2026 cùng với các đội U23 Jordan, U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan.

Lịch thi đấu bảng A giải U23 châu Á 2026 Ngày Giờ (Việt Nam) Trận 6/1 18h30 Việt Nam vs Jordan 23h00 Saudi Arabia vs Kyrgyzstan 9/1 21h00 Kyrgyzstan vs Việt Nam 23h30 Saudi Arabia vs Jordan 12/1 23h30 Saudi Arabia vs Việt Nam 23h30 Jordan vs Kyrgyzstan

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026