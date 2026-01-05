  Về trang chủ

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đá giờ nào?

KDH |

Trọn bộ lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam nằm ở bảng A giải U23 châu Á 2026 cùng với các đội U23 Jordan, U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan.

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đá giờ nào? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu bảng A giải U23 châu Á 2026

Ngày

Giờ (Việt Nam)

Trận

6/1

18h30

Việt Nam vs Jordan

23h00

Saudi Arabia vs Kyrgyzstan

9/1

21h00

Kyrgyzstan vs Việt Nam

23h30

Saudi Arabia vs Jordan

12/1

23h30

Saudi Arabia vs Việt Nam

23h30

Jordan vs Kyrgyzstan

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026

Ngày

Bảng/Vòng

Giờ

Trận

6/1

A

18h30

Việt Nam vs Jordan

23h00

Saudi Arabia vs Kyrgyzstan

7/1

B

18h30

Nhật Bản vs Syria

23h30

Qatar vs UAE

C

18h30

Hàn Quốc vs Iran

21h00

Uzbekistan vs Lebanon

8/1

D

18h30

Australia vs Thái Lan

21h00

Iraq vs Trung Quốc

9/1

A

21h00

Kyrgyzstan vs Việt Nam

23h30

Saudi Arabia vs Jordan

10/1

B

18h30

Syria vs Qatar

23h30

UAE vs Nhật Bản

C

18h30

Lebanon vs Hàn Quốc

21h00

Iran vs Uzbekistan

11/1

D

18h30

Trung Quốc vs Australia

21h00

Thái Lan vs Iraq

12/1

A

23h30

Saudi Arabia vs Việt Nam

23h30

Jordan vs Kyrgyzstan

13/1

B

23h30

Nhật Bản vs Qatar

23h30

UAE vs Syria

C

18h30

Iran vs Lebanon

18h30

Uzbekistan vs Hàn Quốc

14/1

D

18h30

Iraq vs Australia

18h30

Thái Lan vs Trung Quốc

16/1

Tứ kết

18h30

Nhất B vs Nhì A

22h30

Nhất A vs Nhì B

17/1

18h30

Nhất C vs Nhì D

22h30

Nhất D vs Nhì C

20/1

Bán kết

18h30

Nhất C/Nhì D vs Nhất D/Nhì C (1)

22h30

Nhất A/Nhì B vs Nhất B/Nhì A (2)

23/1

Tranh hạng ba

22h00

Thua bán kết 1 vs Thua bán kết 2

24/1

Chung kết

22h00

Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

Tags

đội tuyển Việt Nam

U23 Việt Nam

u23 châu Á

Kim Sang-sik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại