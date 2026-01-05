Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đá giờ nào?

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026
U23 Việt Nam nằm ở bảng A giải U23 châu Á 2026 cùng với các đội U23 Jordan, U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan.
Lịch thi đấu bảng A giải U23 châu Á 2026
Ngày
Giờ (Việt Nam)
Trận
6/1
18h30
Việt Nam vs Jordan
23h00
Saudi Arabia vs Kyrgyzstan
9/1
21h00
Kyrgyzstan vs Việt Nam
23h30
Saudi Arabia vs Jordan
12/1
23h30
Saudi Arabia vs Việt Nam
23h30
Jordan vs Kyrgyzstan
Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026
Ngày
Bảng/Vòng
Giờ
Trận
6/1
A
18h30
Việt Nam vs Jordan
23h00
Saudi Arabia vs Kyrgyzstan
7/1
B
18h30
Nhật Bản vs Syria
23h30
Qatar vs UAE
C
18h30
Hàn Quốc vs Iran
21h00
Uzbekistan vs Lebanon
8/1
D
18h30
Australia vs Thái Lan
21h00
Iraq vs Trung Quốc
9/1
A
21h00
Kyrgyzstan vs Việt Nam
23h30
Saudi Arabia vs Jordan
10/1
B
18h30
Syria vs Qatar
23h30
UAE vs Nhật Bản
C
18h30
Lebanon vs Hàn Quốc
21h00
Iran vs Uzbekistan
11/1
D
18h30
Trung Quốc vs Australia
21h00
Thái Lan vs Iraq
12/1
A
23h30
Saudi Arabia vs Việt Nam
23h30
Jordan vs Kyrgyzstan
13/1
B
23h30
Nhật Bản vs Qatar
23h30
UAE vs Syria
C
18h30
Iran vs Lebanon
18h30
Uzbekistan vs Hàn Quốc
14/1
D
18h30
Iraq vs Australia
18h30
Thái Lan vs Trung Quốc
16/1
Tứ kết
18h30
Nhất B vs Nhì A
22h30
Nhất A vs Nhì B
17/1
18h30
Nhất C vs Nhì D
22h30
Nhất D vs Nhì C
20/1
Bán kết
18h30
Nhất C/Nhì D vs Nhất D/Nhì C (1)
22h30
Nhất A/Nhì B vs Nhất B/Nhì A (2)
23/1
Tranh hạng ba
22h00
Thua bán kết 1 vs Thua bán kết 2
24/1
Chung kết
22h00
Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2