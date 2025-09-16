Lịch thi đấu Champions League 2025-2026 hôm nay 16/9

Lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra đêm nay 16/9. Một số đội bóng thuộc các giải hàng đầu châu Âu ra sân là Arsenal, Tottenham, Juventus , Real Madrid .

Lịch thi đấu Champions League đêm nay 16/9

23h45: PSV Eindhoven vs Union SG

23h45: Athletic Bilbao vs Arsenal

2h ngày 17/9: Juventus vs Dortmund

2h ngày 17/9: Tottenham vs Villarreal

2h ngày 17/9: Real Madrid vs Marseille

2h ngày 17/9: Benfica vs Qarabag.

Real Madrid gặp Marseille ở vòng 1 Champions League.

Ở mùa giải 2025-2026, UEFA Champions League tiếp tục áp dụng thể thức 36 đội. Các câu lạc bộ thi đấu vòng phân hạng gồm 8 lượt trận, xác định 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Tại vòng phân hạng, các đội bóng được chia thành 4 nhóm "hạt giống". Mỗi đội bóng sẽ chạm trán 2 đại diện của từng nhóm chứ không thi đấu hết với tất cả các đối thủ còn lại.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

Champions League 2025-2026 có đội nào tham dự?

Paris Saint-Germain góp mặt với tư cách đương kim vô địch châu Âu, đồng thời là đội vô địch Ligue 1 (Pháp). Tottenham chỉ đứng thứ 17 ở giải Ngoại Hạng Anh nhưng có suất đặc cách dành cho đội vô địch Europa League.

Có 27 đội thi đấu ở vòng phân hạng Champions League theo suất phân bổ về các giải vô địch quốc gia (số suất của mỗi giải được phân chia theo thành tích của tất cả các CLB đại diện quốc gia đó trong những mùa giải gần đây ở cúp châu Âu). Nhóm này gồm Man City, Liverpool, Chelsea, Newcastle United, Arsenal (Anh), Napoli, Inter Milan, Atalanta, Juventus (Ý), Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal (Tây Ban Nha), Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Frankfurt, Dortmund (Đức), Marseille, Monaco (Pháp), PSV, Ajax (Hà Lan), Sporting (Bồ Đào nha), Union SG (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Slavia Prague (CH Czech) và Olympiacos (Hy Lạp).

7 đội còn lại phải vượt qua vòng đấu loại là Qarabag (Azerbaijan), Pafos (Cyprus), Bodo Glimt (Na Uy), Kairat (Kazakhstan), Copenhagen (Đan Mạch), Benfica (Bồ Đào Nha), Club Brugge (Bỉ).

Chung kết Champions League 2026 diễn ra khi nào?

Trận chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 30/5 tại sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary). PSG là đương kim vô địch giải đấu.