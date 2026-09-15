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Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Khánh Ly
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Đầy đủ lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 có đội tuyển U23 Việt Nam tham dự từ ngày 15/9 đến 3/10.

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 15/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.

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U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines. (Ảnh: AFC)

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026
Thứ Ba, 15/09/2026
13:30
Sân Nagoya
Uzbekistan
VS
Philippines
Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Việt Nam
VS
Kuwait
Bảng C
17:30
Sân Mizuho
Qatar
VS
Hàn Quốc
Bảng D
Thứ Tư, 16/09/2026
12:00
Sân Wave Kariya
UAE
VS
Iran
Bảng B
14:00
Sân Toyota
Thái Lan
VS
Kyrgyzstan
Bảng A
17:00
Sân Wave Kariya
Trung Quốc
VS
Triều Tiên
Bảng B
17:30
Sân Toyota
Nhật Bản
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng A
Thứ Sáu, 18/09/2026
13:30
Sân Nagoya
Philippines
VS
Việt Nam
Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Kuwait
VS
Uzbekistan
Bảng C
17:30
Sân Nagoya
Ả Rập Xê Út
VS
Qatar
Bảng D
Chủ Nhật, ngày 20/09/2026
12:00
Sân Wave Kariya
Iran
VS
Trung Quốc
Bảng B
14:00
Sân Toyota
Hong Kong (Trung Quốc)
VS
Thái Lan
Bảng A
19:00
Sân Wave Kariya
Triều Tiên
VS
UAE
Bảng B
19:30
Sân Toyota
Kyrgyzstan
VS
Nhật Bản
Bảng A
Thứ Ba, 22/09/2026
12:00
Sân Nagoya
Philippines
VS
Kuwait
Bảng C
12:00
Sân Nagoya
Việt Nam
VS
Uzbekistan
Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Hàn Quốc
VS
Ả Rập Xê Út
Bảng D

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG CỦA U23 VIỆT NAM
Thứ BA, 15/09/2026
17:00
Sân Nagoya City Minato Soccer
Việt Nam
VS
Kuwait
Bảng C
Thứ Sáu, 18/09/2026
13:30
Sân Nagoya City Minato Soccer
Việt Nam
VS
Philippines
Bảng C
Thứ Ba, 22/09/2026
12:00
Sân Nagoya City Mizuho
Việt Nam
VS
Uzbekistan
Bảng C

Thể thức thi đấu môn bóng đá nam ở ASIAD 2026

ASIAD 2026 có 15 đội dự môn bóng đá nam, chia thành 4 bảng đấu. Ba bảng A, B và C có 4 đội, trong khi bảng D chỉ còn 3 đội.

Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết. Đáng chú ý, giải không tổ chức vòng 1/8, vì vậy 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tags

ASIAD 2026

U23 Việt Nam

Uzbekistan

Kuwait

Philippines

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