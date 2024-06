Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/6: ĐT Việt Nam gặp Iraq

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/6, lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á đồng loạt diễn ra 18 trận đấu. Từ các cuộc đọ sức này, BTC sẽ xác định được 5 đội bóng cuối cùng giành vé vào vòng loại thứ ba.

ĐT Việt Nam tập luyện trước trận. (Ảnh: VFF).

Sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn về trận đấu ĐT Việt Nam làm khách của ĐT Iraq. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 21h (giờ địa phương) ngày 11/6 tức 1h giờ Việt Nam ngày 12/6.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ cạnh tranh suất đi tiếp với ĐT Indonesia. Ở lượt trận này, ĐT Việt Nam đến làm khách của ĐT Iraq trong khi ĐT Indonesia được tiếp đón ĐT Philippines trên sân nhà.

Điều kiện để ĐT Việt Nam vượt qua được ĐT Indonesia và tiến vào vòng trong là thầy trò HLV Kim Sang Sik phải thắng ĐT Iraq ở lượt trận cuối sau đó chờ ĐT Indonesia không thắng ĐT Philippines. Khi đó, ĐT Việt Nam có 9 điểm còn ĐT Indonesia có tối đa 8 điểm.

Ở kịch bản khác, nếu ĐT Việt Nam hòa ĐT Iraq thì chúng ta cần phải chờ ĐT Indonesia thua ĐT Philippines. Khi đó, 2 đội bằng điểm nhau nhưng ĐT Việt Nam có hiệu số tốt hơn.

Một số trận đấu khác ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp là các màn đọ sức của các đội tuyển: Hàn Quốc vs ĐT Trung Quốc, Thái Lan vs Singapore, Malaysia vs Đài Bắc Trung Hoa, Oman vs Kyrgyzstan, Nhật Bản vs Syria, Triều Tiên vs Myanmar.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/6, vòng loại World Cup 2026 tiếp diễn ở các khu vực CONCACAF và châu Phi. Ngoài ra là các trận giao hữu trước thềm VCK EURO 2024.