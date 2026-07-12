Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Một mình Argentina đối đầu 3 "đại gia" châu Âu

Cả 2 trận đấu tứ kết World Cup 2026 diễn ra trong ngày thi đấu 12/7 đều có kịch bản vô cùng kịch tính. Đội tuyển Anh ngược dòng đánh bại Na Uy với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Argentina cũng chỉ có thể vượt qua Thụy Sĩ trong thời gian đá hiệp phụ với tỉ số 3-1.
2 cặp đấu bán kết World Cup 2026 cũng đã được xác định: Argentina vs Anh, Tây Ban Nha vs Pháp. Vòng bán kết được ví như "Euro mở rộng" nơi Argentina đối đầu 3 đội bóng châu Âu.
Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026
|
Ngày
|
Giờ
|
Cặp đấu
|
Sân vận động
|
15/7
|
02h00
|
Pháp vs Tây Ban Nha
|
Dallas Stadium
|
16/7
|
02h00
|
Anh vs Argentina
|
Atlanta Stadium
Kết quả vòng tứ kết World Cup 2026
|
Ngày
|
Giờ
|
Cặp đấu
|
SVĐ
|
10/7
|
03h00
|
Pháp 2-0 Maroc
|
Gillette Stadium
|
11/7
|
02h00
|
Tây Ban Nha 2-1 Bỉ
|
SoFi Stadium
|
12/7
|
04h00
|
Na Uy 1-2 Anh
|
Hard Rock Stadium
|
12/7
|
08h00
|
Argentina 3-1 Thụy Sĩ
|
Arrowhead Stadium