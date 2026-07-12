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Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Một mình Argentina đối đầu 3 "đại gia" châu Âu

KDH
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2 cặp đấu vòng bán kết World Cup 2026 đã được xác định.

Cả 2 trận đấu tứ kết World Cup 2026 diễn ra trong ngày thi đấu 12/7 đều có kịch bản vô cùng kịch tính. Đội tuyển Anh ngược dòng đánh bại Na Uy với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Argentina cũng chỉ có thể vượt qua Thụy Sĩ trong thời gian đá hiệp phụ với tỉ số 3-1.

2 cặp đấu bán kết World Cup 2026 cũng đã được xác định: Argentina vs Anh, Tây Ban Nha vs Pháp. Vòng bán kết được ví như "Euro mở rộng" nơi Argentina đối đầu 3 đội bóng châu Âu.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

Sân vận động

15/7

02h00

Pháp vs Tây Ban Nha

Dallas Stadium

16/7

02h00

Anh vs Argentina

Atlanta Stadium

Kết quả vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

10/7

03h00

Pháp 2-0 Maroc

Gillette Stadium

11/7

02h00

Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

SoFi Stadium

12/7

04h00

Na Uy 1-2 Anh

Hard Rock Stadium

12/7

08h00

Argentina 3-1 Thụy Sĩ

Arrowhead Stadium
Tags

World Cup

world cup 2026

Messi

Argentina

Anh

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