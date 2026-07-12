Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Một mình Argentina đối đầu 3 "đại gia" châu Âu

2 cặp đấu vòng bán kết World Cup 2026 đã được xác định.

Cả 2 trận đấu tứ kết World Cup 2026 diễn ra trong ngày thi đấu 12/7 đều có kịch bản vô cùng kịch tính. Đội tuyển Anh ngược dòng đánh bại Na Uy với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Argentina cũng chỉ có thể vượt qua Thụy Sĩ trong thời gian đá hiệp phụ với tỉ số 3-1.

2 cặp đấu bán kết World Cup 2026 cũng đã được xác định: Argentina vs Anh, Tây Ban Nha vs Pháp. Vòng bán kết được ví như "Euro mở rộng" nơi Argentina đối đầu 3 đội bóng châu Âu.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu Sân vận động 15/7 02h00 Pháp vs Tây Ban Nha Dallas Stadium 16/7 02h00 Anh vs Argentina Atlanta Stadium

Kết quả vòng tứ kết World Cup 2026