Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc vào ngày nào?

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc tại vòng bán kết.

Cả 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2026 đều đến từ khu vực Đông Á, theo phân chia khu vực địa lý của LĐBĐ châu Á. Trong đó, U23 Việt Nam thuộc LĐBĐ Đông Nam Á và 3 đội U23 Nhật Bản, U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc thuộc LĐBĐ Đông Á. Toàn bộ các đại diện từ khu vực Tây Á đều đã dừng bước.

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc vào ngày nào? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có lần thứ hai trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á

Vòng bán kết diễn ra vào ngày 20/1. 2 đội thắng trận tiến vào tranh chức vô địch. Trong khi đó, 2 đội thua trận vẫn sẽ đá tiếp trận tranh hạng ba.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026

Vòng bán kết

Ngày 20/1 18h30 U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

Ngày 20/1 22h30 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Tranh hạng ba

Ngày 23/1 22h00 Thua bán kết 1 vs Thua bán kết 2

Chung kết

Ngày 24/1 22h00 Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

