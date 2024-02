Sau vòng tứ kết, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng vào vòng bán kết Asian Cup 2023/2024 gồm Jordan, Hàn Quốc, Iran và Qatar.

Lịch bán kết Asian Cup 2023.

Theo lịch bán kết Asian Cup 2023 thì các trận đấu diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/2 đều ở khung 22h. Hàn Quốc vs Jordan sẽ so tài vào ngày 6/2 còn cuộc đọ sức của Iran vs Qatar diễn ra vào ngày 7/2.