Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup nữ 2025: Tuyển Việt Nam gặp U23 Australia

Vòng bán kết ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra ngày 16/8. Toàn bộ các trận đấu còn lại của giải diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Sau khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán U23 Australia ở bán kết. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 16/8.

Dù chỉ tham dự giải đấu với đội hình trẻ, U23 Australia vẫn là đối thủ đáng gờm. Lực lượng của đội bóng này có những cầu thủ được đào tạo ở một trong những môi trường bóng đá nữ hàng đầu thế giới.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup nữ 2025.

Ở vòng bảng, U23 Australia bất ngờ thua U23 Myanmar ở trận ra quân. Tuy nhiên, những chiến thắng tiếp theo trước Philippines và Timor Leste (ghi tổng cộng 10 bàn, không thủng lưới) giúp U23 Australia giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện thuyết phục, lần lươt đánh bại đội tuyển Campuchia, Indonesia và Thái Lan.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup nữ 2025

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Việt Nam 3 14/0 9 2 Thái Lan 3 14/1 6 3 Campuchia 3 1/14 1 4 Indonesia 3 1/15 1

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Myanmar 3 6/2 7 2 U23 Australia 3 11/2 6 3 Philippines 3 8/12 4 4 Timor Leste 3 0/19 0

Kết quả ASEAN Cup nữ 2025 (vòng bảng)

Ngày Giờ Trận đấu 6/8 16h30 Thái Lan 7-0 Indonesia 19h30 Việt Nam 6-0 Campuchia 7/8 16h30 Myanmar 2-1 U23 Australia 19h30 Philippines 7-0 Timor Leste 9/8 16h30 Campuchia 0-7 Thái Lan 19h30 Việt Nam 7-0 Indonesia 10/8 16h30 Timor Leste 0-3 Myanmar 19h30 U23 Australia 1-0 Philippines 12/8 19h30 Việt Nam 1-0 Thái Lan 19h30 Campuchia 1-1 Indonesia 13/8 19h30 Philippines 1-1 Myanmar 19h30 U23 Australia 9-0 Timor Leste

Hướng dẫn mua vé xem ASEAN Cup nữ 2025

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giá vé ASEAN Cup 2025 có 2 mức rẻ bất ngờ. Người hâm mộ có thể xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với mức giá vé 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Ban tổ chức bán vé qua 2 hình thức: Trực tuyến và trực tiếp. Cổ động viên có thể mua vé trực tuyến qua cổng bán vé tại địa chỉ https://datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPAY - dự kiến mở bán từ ngày 5/8.

Cổ động viên mua vé qua VNPAY thực hiện theo trình tự sau: Thể thao – Giải trí/Bóng đá/Chọn giải đấu và trận đấu/Chọn chỗ ngồi/Nhập thông tin thanh toán/Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.