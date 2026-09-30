Lịch thi đấu Asiad ngày 30/9: Boxing chắc huy chương, chờ judo và vật bứt phá

Hai võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đã chắc chắn có huy chương, nhưng vẫn phải vượt những đối thủ mạnh ở bán kết để giành vé vào chung kết. Judo nữ và vật tự do nữ 68kg cũng mở ra cơ hội bổ sung huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày 30/9.

Tâm điểm là hai trận bán kết boxing, lần lượt diễn ra lúc 11h15 và 12h. Nguyễn Thị Tâm, hạng 51kg, gặp Alua Balkibekova của Kazakhstan, võ sĩ từng hai lần vô địch thế giới và hai lần vô địch châu Á. Ở hạng 75kg, Lưu Diễm Quỳnh đối đầu Bao Ziyi của Trung Quốc, tay đấm 20 tuổi từng giành HCĐ giải vô địch trẻ thế giới.

Trước đó, Tâm và Quỳnh giành quyền vào bán kết sau những chiến thắng 5-0 ở tứ kết. Theo thể thức giải, các võ sĩ vào bán kết đều chắc chắn có huy chương. Nếu thắng tiếp, hai tuyển thủ Việt Nam sẽ giành quyền tranh HCV.

Judo có hai võ sĩ tranh tài ở hạng 48kg và 52kg. Hà Ngọc Chi gặp đối thủ Ấn Độ, còn Lâm Thị Ngân Hà chạm trán võ sĩ Nepal ở vòng loại lúc 9h. Các trận bán kết dự kiến từ 11h20; hai trận chung kết lần lượt diễn ra lúc 15h20 và 16h20.

Đây là cơ hội tranh huy chương trực tiếp, dù thử thách không nhỏ bởi judo Việt Nam chỉ có hai tuyển thủ dự Asiad 20 và cả Chi lẫn Ngân Hà đều chưa thể giành huy chương ở giải vô địch châu Á hồi tháng 4.

Vật cũng khởi tranh trong ngày 30/9. Đặng Thị Linh thi đấu hạng 68kg nữ từ 8h30, với các vòng loại, bán kết và đấu vớt trước loạt tranh huy chương lúc 16h. Ban huấn luyện đặt mục tiêu HCĐ cho đội tuyển vật, đồng thời xác định các đô vật nữ là nhóm có khả năng tiệm cận thành tích này.

Linh từng vào tứ kết hạng 76kg tại Asiad 19, nhưng lần này cô sẽ thi đấu ở hạng cân 68kg. Vòng loại và các trận tranh huy chương của hạng cân này diễn ra trong cùng một ngày.

Các môn khác chủ yếu bước vào vòng khởi đầu. Sau khi nội dung đôi nữ giành tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/9, cầu mây tiếp tục là kỳ vọng vàng. Theo đó, cầu mây 4 nam gặp Myanmar, còn đội nữ gặp Ấn Độ từ 7h.

Bắn súng có Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh lúc 7h40. Quang Huy từng giành HCV Asiad 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

Golf bắt đầu vòng 1 từ 4h30, với ba golfer nam Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh và hai golfer nữ Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh.