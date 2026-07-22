Lịch thi đấu AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Lịch thi đấu AFF Cup 2026
Ngày
Giờ
Trận
Bảng
24/7
19h00
Campuchia vs Singapore
A
20h30
Timor Leste vs Việt Nam
A
25/7
17h00
Myanmar vs Malaysia
B
20h00
Lào vs Thái Lan
B
27/7
18h00
Singapore vs Timor Leste
A
20h30
Indonesia vs Campuchia
A
28/7
17h00
Philippines vs Myanmar
B
20h00
Malaysia vs Lào
B
31/7
17h00
Timor Leste vs Indonesia
A
20h00
Việt Nam vs Singapore
A
1/8
17h00
Lào vs Philippines
B
20h00
Thái Lan vs Malaysia
B
3/8
17h30
Campuchia vs Timor Leste
A
20h30
Indonesia vs Việt Nam
A
4/8
17h00
Myanmar vs Lào
B
20h00
Philippines vs Thái Lan
B
7/8
20h00
Việt Nam vs Campuchia
A
20h00
Singapore vs Indonesia
A
8/8
20h00
Thái Lan vs Myanmar
B
20h00
Malaysia vs Philippines
B
15/8
Nhì A vs Nhất B
Bán kết 1 vs lượt đi
16/8
Nhì B vs Nhất A
Bán kết 2 vs lượt đi
18/8
Nhất B vs Nhì A
Bán kết 1 vs lượt về
19/8
Nhất A vs Nhì B
Bán kết 2 vs lượt về
22/8
Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
Chung kết lượt đi
26/8
Thắng bán kết 2 vs Thắng bán kết 1
Chung kết lượt về