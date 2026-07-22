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Lịch thi đấu AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch

KDH
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AFF Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Lịch thi đấu AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh 1.

Hiện VFF đang mở bán online vé 2 trận sân nhà vòng bảng gặp Singapore và Campuchia. NHM có thể mua vé cổ vũ đội tuyển qua ứng dụng ONEU.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026


Ngày

Giờ

Trận

Bảng

24/7

19h00

Campuchia vs Singapore

A

20h30

Timor Leste vs Việt Nam

A

25/7

17h00

Myanmar vs Malaysia

B

20h00

Lào vs Thái Lan

B

27/7

18h00

Singapore vs Timor Leste

A

20h30

Indonesia vs Campuchia

A

28/7

17h00

Philippines vs Myanmar

B

20h00

Malaysia vs Lào

B

31/7

17h00

Timor Leste vs Indonesia

A

20h00

Việt Nam vs Singapore

A

1/8

17h00

Lào vs Philippines

B

20h00

Thái Lan vs Malaysia

B

3/8

17h30

Campuchia vs Timor Leste

A

20h30

Indonesia vs Việt Nam

A

4/8

17h00

Myanmar vs Lào

B

20h00

Philippines vs Thái Lan

B

7/8

20h00

Việt Nam vs Campuchia

A

20h00

Singapore vs Indonesia

A

8/8

20h00

Thái Lan vs Myanmar

B

20h00

Malaysia vs Philippines

B

15/8

Nhì A vs Nhất B

Bán kết 1 vs lượt đi

16/8

Nhì B vs Nhất A

Bán kết 2 vs lượt đi

18/8

Nhất B vs Nhì A

Bán kết 1 vs lượt về

19/8

Nhất A vs Nhì B

Bán kết 2 vs lượt về

22/8

Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2

Chung kết lượt đi

26/8

Thắng bán kết 2 vs Thắng bán kết 1

Chung kết lượt về

Tags

đội tuyển Việt Nam

Thái Lan

Indonesia

AFF Cup

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