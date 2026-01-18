Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc: Chờ Đình Bắc cùng đồng đội tạo nên kỳ tích

Theo số liệu thống kê, trong 8 lần U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc chạm trán ở cấp độ U23 (bao gồm cả giao hữu), cán cân đang ở trạng thái cân bằng khi mỗi đội thắng 3, hòa 2 và thua 3. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng các giải đấu chính thức, bóng đá Việt Nam vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Trung Quốc.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở một giải chính thức là tại vòng loại Olympic 2000 diễn ra vào năm 1999. Khi đó, U23 Việt Nam thua trong cả hai lượt trận 0-4 tại Hà Nội và 0-3 tại Thượng Hải. Kể từ đó đến nay, mọi thắng lợi của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc đều chỉ nằm trong khuôn khổ các trận giao hữu.

U23 Trung Quốc là thử thách cho U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bước vào trận Bán kết U23 châu Á 2026, vị thế của hai đội đã thay đổi đáng kể. U23 Việt Nam đang là "hiện tượng" của giải đấu với chuỗi 15 trận thắng chính thức liên tiếp ở các giải đấu. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lọt vào bán kết với thành tích toàn thắng, ghi bàn đều đặn và sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt nhất giải (17,9%).

Ngược lại, U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche đang tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục dù mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng xứ tỷ dân chính là hàng phòng ngự "thép" chưa một lần để thủng lưới từ đầu giải. Thủ thành Li Hao hiện là người có số pha cứu thua nhiều nhất giải đấu (24 lần), tạo nên một thách thức lớn cho các chân sút Đình Bắc, Lê Phát.