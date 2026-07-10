Lịch sử có lặp lại? Mbappe lại hẹn Messi ở chung kết World Cup

Mbappe đưa Pháp vào bán kết World Cup 2026 và mở ra viễn cảnh đầy mê hoặc: tái ngộ Messi ở chung kết, giống như đêm định mệnh tại Qatar 2022.

Chỉ còn một bước nữa

World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết, và có lẽ không kịch bản nào khiến người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh háo hức hơn việc Lionel Messi và Kylian Mbappe một lần nữa đối đầu trong trận chung kết.

Rạng sáng 10/7 (giờ Việt Nam), Mbappe tiếp tục chứng minh vì sao anh là ngôi sao số một của tuyển Pháp. Một bàn thắng, một pha kiến tạo sau khi... đá trượt 1 quả 11m ở hiệp một, màn trình ấn tượng và đầy cảm xúc trước Morocco giúp Les Bleus thắng 2-0 và giành vé vào bán kết.

Ở nhánh đấu còn lại, Argentina của Messi cũng đã góp mặt trong tốp tám đội mạnh nhất sau chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước Ai Cập. Để tái hiện trận chung kết trong mơ của năm 2022, ngoài việc Pháp còn cần 1 trận nữa, thì Argentina sẽ phải vượt qua 2 thử thách. Đầu tiên là Thụy Sĩ tại Tứ kết, sau đó là Anh/Na Uy ở Bán kết. Những thử thách này đều rất khó cho Messi và các đồng đội nhưng cơ hội vẫn là 50/50. Và viễn cảnh tái diễn trận Chung kết 4 năm về trước đang ngày một rộng mở.

Bóng đá vốn luôn thích những câu chuyện có tính biểu tượng. Và sẽ thật khó để tìm ra một câu chuyện nào hấp dẫn hơn cuộc tái ngộ giữa hai ngôi sao từng tạo nên một trong những trận chung kết vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Món nợ dang dở của Mbappe

Đêm 18/12/2022 tại Lusail đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Messi nâng cao chiếc cúp vàng mà anh theo đuổi suốt sự nghiệp. Argentina trở lại đỉnh cao thế giới sau 36 năm chờ đợi. Trong khi đó, Mbappe ghi một hat-trick lịch sử, trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú hat-trick ở chung kết World Cup kể từ năm 1966, nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại trên loạt sút luân lưu.

Đó là nghịch lý cay đắng nhất đối với Mbappe. Anh ghi ba bàn ở trận đấu lớn nhất hành tinh. Anh giành Chiếc giày Vàng. Anh trở thành nhân vật nổi bật nhất trên sân. Nhưng người được nhớ đến nhiều hơn vẫn là Messi với chiếc cúp vàng trên tay.

Có lẽ, chẳng ai hiểu hơn Mbappe rằng World Cup không chỉ là những con số. Di sản được quyết định bằng danh hiệu. Gần bốn năm đã trôi qua, Mbappe giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh không còn là chàng trai 23 tuổi chơi bóng với sự bùng nổ thuần túy. Trên đất Mỹ, Mexico và Canada, tiền đạo người Pháp đang trình diễn phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.

Anh vẫn nhanh, vẫn sắc bén trước khung thành, nhưng còn biết lùi sâu điều phối bóng, tạo cơ hội cho đồng đội và trở thành thủ lĩnh thực sự của Les Bleus. Trước Morocco, Mbappe không chỉ ghi bàn. Anh còn kiến tạo, di chuyển thông minh và liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương. Mọi đợt lên bóng nguy hiểm của tuyển Pháp đều ít nhiều mang dấu ấn của anh. Càng tiến sâu vào giải đấu, người ta càng có cảm giác Mbappe đang thực hiện một cuộc chinh phục có chủ đích. Và đích đến của hành trình ấy dường như chính là trận chung kết.

Biết đâu, đó cũng là cuộc hẹn mà số phận đang dành cho anh với Messi.

Nếu lịch sử lặp lại…

Nếu Argentina và Pháp gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, đó sẽ không đơn thuần là một trận chung kết. Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa quá khứ và tương lai. Messi khi ấy đã 39 tuổi. Có thể đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Chỉ riêng việc đưa Argentina vào đến Tứ kết đã là một câu chuyện phi thường.

Giữa vô số anh hào còn lại ở World Cup 2026, Mbappe và Messi sẽ tái ngộ tại Chung kết?

Ở phía đối diện là Mbappe, người đang ở độ chín của sự nghiệp, là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ mới của bóng đá thế giới và là ứng viên số một kế thừa ngai vàng mà Messi cùng Cristiano Ronaldo đã thống trị suốt gần hai thập kỷ.

Năm 2022, Messi chiến thắng còn Mbappe thất bại. Nhưng bóng đá luôn cho những con người vĩ đại thêm một cơ hội nữa. Liệu Mbappe có thể đòi lại món nợ năm xưa? Liệu Messi có thêm một lần khiến cả thế giới ngả mũ bằng hành trình cổ tích ở tuổi 39?

Chưa ai có thể trả lời.

Điều duy nhất chắc chắn là sau khi Mbappe đưa tuyển Pháp vào bán kết, giấc mơ về trận chung kết Pháp – Argentina đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và nếu cuộc tái ngộ ấy thực sự xảy ra, lịch sử có thể lặp lại. Hoặc cũng có thể, chính tại World Cup 2026, lịch sử sẽ được viết lại theo một cách hoàn toàn khác.