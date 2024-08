Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh 2024-2025 vòng 1

Ngoại Hạng Anh 2024-2025 khai mạc ngày 17/8 (giờ Việt Nam). Man Utd đấu Fulham là trận đấu mở màn cho mùa bóng mới của giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 1

Ngày Giờ Trận đấu 17/8 2h Man Utd vs Fulham 17/8 18h30 Ipswich Town vs Liverpool 17/8 21h Arsenal vs Wolverhampton 17/8 21h Newcastle vs Southampton 17/8 21h Nottingham Forest vs Bournemouth 17/8 23h30 West Ham vs Aston Villa 18/8 20h Brentford vs Crystal Palace 18/8 22h30 Chelsea vs Man City 20/8 2h Leicester vs Tottenham

Tâm điểm của vòng 1 Ngoại Hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City. Dù thi đấu không tốt ở mùa 2023/24, Chelsea không thua lần nào trước Man City (hòa 2 trận). Họ thậm chí ghi tới 5 bàn vào lưới nhà vô địch giải đấu sau 2 lượt trận.

Theo lịch thi đấu Ngoai Hạng Anh vòng 1, trận đấu Chelsea gặp Man City diễn ra vào tối Chủ Nhật (22h30 ngày 18/8, giờ Việt Nam).

Man City chạm trán Chelsea ở vòng 1 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, Man Utd tiếp đón Fulham trên sân nhà. "Quỷ đỏ" vừa trải qua thất bại trong trận Siêu cúp Anh trước Man City. Trong loạt giao hữu, Man Utd nhận 3 thất bại trên 5 trận giao hữu.

Fulham chỉ cán đích thứ 13 mùa trước. Tuy nhiên, ở lần gần nhất 2 đội gặp nhau tại Ngoại Hạng Anh, Fulham đã đánh bại Man Utd 2-1 ngay tại Old Trafford.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh trên kênh nào?

K+ là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025. Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp bóng đá Man Utd vs Fulham, Chelsea vs Man City và các trận đấu thuộc vòng 1 Ngoại Hạng Anh trên các kênh truyền hình K+, On Sports hoặc kênh K+ trên các nền tảng bóng đá trực tuyến FPT Play, VieOn.