HLV Liam Rosenior thừa nhận rất đau lòng sau khi Chelsea thua 0-3 trước Everton.

Đội khách đã bị áp đảo cả về thể lực lẫn chiến thuật trong một trận đấu đầy cay đắng tại sân vận động Hill Dickinson, sân đấu mới của Everton chứng kiến màn trình diễn tốt nhất trong lịch sử ngắn ngủi của mình. Chelsea đã thua 4 trận trong 10 ngày, bao gồm 2 trận thua thảm hại với tổng tỷ số 2-8 trước nhà đương kim vô địch Champions League, Paris Saint-Germain. Đây là chuỗi trận thua dài nhất của họ kể từ tháng 4 đến tháng 5-2023. Đây cũng là lần đầu tiên The Blues không ghi được bàn trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 9-2023.

Và điều đó khiến Rosenior chỉ còn biết bám víu vào những điểm tích cực nhỏ nhoi sau khi Man.United và Liverpool đều đánh mất điểm trong cuộc đua giành vị trí trong tốp 4. “Đây là thời điểm đáng thất vọng đối với CLB, xét về cách chúng tôi thua ở Champions League và cách chúng tôi đã thua 2 trận đấu gần đây ở giải Ngoại hạng Anh”, Rosenior nói. “Công việc của tôi, điều này thật đau lòng. Bất kể vị trí của bạn là gì, việc thua trận bóng đá đều rất đau lòng. Đúng vậy, đây là buổi tối đáng thất vọng nhất cho đến nay xét về những điều chúng tôi đã nói đến, đó là không để thủng lưới quá nhiều và đảm bảo chúng tôi luôn trong thế trận, kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ còn cách vị trí dự Champions League một điểm. Chúng ta cần tiếp tục làm việc”.

Rosenior, người thay thế Enzo Maresca làm HLV trưởng Chelsea vào tháng 1, cho biết ông vẫn đang học hỏi kinh nghiệm tại CLB đã vô địch Club World Cup và UEFA Conference League mùa trước. “Tôi đang tìm hiểu về CLB này. Đây là một CLB lớn”, cựu HLV của Strasbourg nói với Sky Sports. “Đã có rất nhiều lời bàn tán, rất nhiều lời bàn tán tiêu cực, một cách chính đáng, về màn trình diễn của chúng tôi trong tuần qua. Chúng tôi đã có 10 trận đấu cùng nhau tại giải đấu. Chúng tôi có 17 điểm. Tôi nghĩ chúng tôi đang đứng thứ 4 trong thời gian tôi dẫn dắt đội bóng.

"Vì vậy, chúng ta phải gạt bỏ những lời bàn tán xung quanh. Chúng ta phải giữ vững sự tự tin và bình tĩnh. Kỳ nghỉ quốc tế có lẽ đến vào thời điểm tốt để chúng ta bổ sung năng lượng, lấy lại sức lực và sẵn sàng cho giai đoạn cuối mùa giải thực sự quan trọng”.