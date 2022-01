Lên nhận giải của FIFA, Ronaldo nịnh "nóc nhà" bằng câu nói khiến chị em tan chảy

Trong buổi Gala trao giải "The Best 2021" diễn ra vào đêm qua, khi Cristiano Ronaldo lên nhận giải thưởng đặc biệt do đích thân chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino trao tặng, anh vô tình gọi Georgina Rodriguez là "vợ" ngay trên sóng truyền hình, ngầm khẳng định mình đã kết hôn với cô bạn gái lâu năm.

"Tôi muốn lời cảm ơn tới gia đình mình, vợ và các con tôi, tôi sẽ sớm được làm cha nữa chứ. Vì vậy, tôi thực sự tự hào về giải thưởng này. Đó là thành tích tuyệt vời và thật hạnh phúc khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử cho ĐTQG", siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Ronaldo gọi Georgina Rodriguez là "vợ" ngay trên sóng truyền hình

Qua phát biểu trên, Ronaldo đã vô tình xác nhận cô bạn gái Georgina Rodriguez chính thức trở thành "nóc nhà" của mình sau nhiều năm hẹn hò. Mới đây, tờ GamblingDeals còn đưa tin rằng CR7 tặng Georgina hẳn một chiếc nhẫn đính hôn có trị giá lên tới 615.000 bảng anh.

Ngoài ra, chân sút sinh năm 1985 cũng nhắc đến các dự định tương lai của mình. CR7 chưa muốn dừng lại bất chấp vấn đề tuổi tác đang khiến anh gặp nhiều khó khăn với các đồng đội ở Manchester United.

Anh ngầm xác nhận mình đã kết hôn với cô bạn gái Georgina Rodriguez

"Ngọn lửa đam mê trong tôi vẫn cháy bỏng. Tôi chơi bóng từ năm 5 tuổi. Khi ra sân, kể cả lúc tập luyện, động lực của tôi vẫn còn đó. Dù sắp 37 tuổi, tôi cảm thấy rất ổn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi yêu thích các trận đấu và cảm giác ghi bàn".

"Tôi muốn tiếp tục chơi bóng. Tôi hy vọng có thể kéo dài sự nghiệp trong bốn hoặc năm năm tới. Tất cả phụ thuộc vào ý chí. Nếu bạn đối xử tốt với cơ thể của bạn, khi bạn cần nó sẽ giúp đỡ bạn".

https://sport5.vn/len-nhan-giai-cua-fifa-ronaldo-ninh-noc-nha-bang-cau-noi-khien-chi-em-tan-chay-20220118104736229.htm?fbclid=IwAR0X0w8x12IGNxHo2Qd6I8_e0dcFqzSrcHZRYlLIKVNT8RzrbJvgwiBWYqo