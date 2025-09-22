Lễ trao giải Quả bóng vàng tổ chức khi nào? Ở đâu? Xem trực tiếp trên kênh nào?

Đêm nay, làng túc cầu thế giới sẽ hướng về Paris để chờ đợi chủ nhân mới của giải thưởng danh giá Quả Bóng Vàng 2025.

Theo công bố, lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 1h sáng ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Théâtre du Châtelet, tọa lạc ở Quảng trường Châtelet, thủ đô Paris (Pháp). Gala trao giải Quả bóng Vàng 2025 sẽ được trực tiếp trên trang chủ của UEFA.

Đây là mùa giải thứ 69 của Quả Bóng Vàng, sự kiện thường niên do tạp chí France Football tổ chức.

Hệ thống giải thưởng và cách bầu chọn

Ngoài danh hiệu Quả Bóng Vàng nam và nữ, ban tổ chức còn trao nhiều hạng mục khác như:

Cúp Kopa: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Cúp Yashin: Thủ môn xuất sắc nhất

Cúp Gerd Müller: Vua phá lưới cấp CLB/ĐTQG

Cúp Johan Cruyff: HLV xuất sắc nhất ở cấp CLB/ĐTQG

Câu lạc bộ của năm (nam & nữ)

Giải Socrates: Tôn vinh các hoạt động xã hội, nhân văn

Cách thức bình chọn cũng được công bố rõ ràng:

100 nhà báo thể thao quốc tế bầu chọn Quả Bóng Vàng nam, 50 nhà báo bầu chọn Quả Bóng Vàng nữ.

Mỗi nhà báo đưa ra top 10 ứng viên. Người về nhất được 15 điểm, nhì 12 điểm, ba 10 điểm, các vị trí sau giảm dần đến hạng 10.

Kết quả dựa trên thành tích cá nhân, thành tích tập thể và tầm ảnh hưởng trong sự nghiệp.

Ứng viên nặng ký cho Quả Bóng Vàng 2025

Ở hạng mục Nam, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Ousmane Dembélé (PSG) và Lamine Yamal (Barcelona).

Ousmane Dembélé đã có một mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo sau 53 trận, góp công lớn đưa PSG giành cú ăn ba quốc nội cùng nhiều thành tích ấn tượng ở đấu trường châu Âu.

Lamine Yamal, ngôi sao trẻ 18 tuổi của Barcelona, cũng không kém cạnh khi ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo sau 55 trận, giúp Barca thống trị các giải quốc nội và cùng tuyển Tây Ban Nha giành ngôi á quân Nations League.

Nếu một trong hai cầu thủ này được xướng tên, đó sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp họ giành Quả Bóng Vàng. Tuy nhiên, theo truyền thông Pháp, Dembélé có thể không trực tiếp tham dự gala do trùng lịch thi đấu Ligue 1. Trong trường hợp chiến thắng, đại diện của anh sẽ thay mặt lên bục nhận giải.