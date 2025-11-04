Lê Quang Liêm ra quân tại World Cup cờ vua hôm nay

Thành viên đầu tiên của cờ vua Việt Nam, kỳ thủ 16 tuổi Bành Gia Huy (Elo 2.440) với thứ tự hạt giống số 169 đã ra quân ở vòng một gặp Daniel Dardha (Bỉ, 2.605) hôm 1-11. Được đánh giá cao hơn nhiều so với Gia Huy, Daniel Dardha đã thắng kỳ thủ trẻ Việt Nam ở cả trận lượt đi lẫn lượt về để giành quyền đi tiếp vào vòng hai.



Bành Gia Huy dừng chân ở vòng một World Cup cờ vua 2025

Năm nay 20 tuổi, Daniel Dardha đã có trong tay 4 danh hiệu vô địch quốc gia Bỉ, từng vươn tới Elo 2.665 cũng như đã chạm tay đến vị trí hạng 58 thế giới vào tháng 3-2025. Hai năm trước, ở World Cup 2023, Daniel Dardha cũng vào đến vòng hai nhưng sau đó dừng chân tại đây.

Bành Gia Huy giành chức vô địch cờ vua tiêu chuẩn quốc gia năm 2024 khi mới 15 tuổi. Thành tích này giúp cậu được chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2024 và giành suất góp mặt tại World Cup 2025 sau khi cả Nguyễn Ngọc Trường Sơn lẫn Lê Tuấn Minh từ chối tham gia giải vì lý do cá nhân.

Kỳ thủ gốc Việt Lê Thanh Tú (Nhật Bản) cũng không vượt qua vòng một

Sau khi kết thúc vòng một với 78 kỳ thủ bị loại, vòng hai World Cup cờ vua 2025 sẽ chính thức diễn ra chiều 4-11. Cùng với các hảo thủ hàng đầu, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm (2.729) được vào thẳng vòng hai và sẽ gặp Baadur Jobava (Georgia, 2.573).

Nhánh đấu này không tập trung quá nhiều hảo thủ và nếu thuận lợi, Lê Quang Liêm có thể đi một mạch vào vòng 5 khi các đối thủ tiềm năng của anh được dự báo sẽ là Xiong Jeffery (Mỹ, 2.649) tại vòng ba và Deac Bogdan-Daniel (Romania, 2.655) tại vòng 4.

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm thi đấu vòng hai gặp Baadur Jobava

World Cup cờ vua 2025 diễn ra tại Goa, Ấn Độ từ ngày 1 đến 27-11 với quỹ thưởng 2 triệu USD. 206 kỳ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch cùng ba gương mặt xuất sắc nhất để nhận suất tham dự Candidates 2026. Nhà vô địch sẽ nhận tiền thưởng 120.000 USD nhưng ngay cả những kỳ thủ bị loại ngay vòng một cũng sẽ được nhận 3.500 USD.

Toàn cảnh World Cup cờ vua 2025 ngày khai mạc

Magnus Carlsen (Na Uy) là đương kim vô địch World Cup 2023 nhưng không góp mặt tại giải năm nay. Kỳ thủ số hai thế giới người Mỹ Hikaru Nakamura vắng mặt, một phần vì anh gần như chắc suất dự Candidates nhờ sở hữu Elo cao. Còn kỳ thủ số ba thế giới Fabiano Caruana cũng không dự giải do đã có suất dự Candidates.

Các trận đấu sôi động từ vòng một với 78 kỳ thủ bị loại

Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong ba ngày. Hai ngày đầu diễn ra hai ván cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ đổi màu quân từng ván. Nếu hòa, đôi bên sẽ đấu tie-break cờ nhanh và chớp ở ngày thứ ba.