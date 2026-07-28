Lễ ký kết và công bố Bia Sài Gòn – Đối tác chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tổ chức Lễ ký kết và công bố Bia Sài Gòn chính thức trở thành Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029.

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường trực AFC, Chủ tịch VFF; các Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ; Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng các Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc VFF. Về phía SABECO có ông Lester Tan Teck Chuan – Tổng Giám đốc SABECO; bà Lim Pei Chi Patsy – Phó Tổng Giám đốc Marketing SABECO cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng. Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bình Minh Group; HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik; đại diện Ban huấn luyện, các cầu thủ đội tuyển quốc gia cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông.

Đại diện LĐBĐVN phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên khẳng định việc VFF và SABECO tiếp tục gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm đồng hành hiệu quả.

“Chúng tôi đặc biệt trân trọng việc SABECO tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Điều đó không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực để các đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên.

Phó chủ tịch Nguyễn Trung Kiên chia sẻ thêm, trong suốt thời gian qua, sự đồng hành của SABECO với thương hiệu Bia Saigon đã góp phần tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia chuẩn bị, tập huấn và tham dự các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các đội tuyển từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường khu vực và châu lục. Bước sang giai đoạn hợp tác mới, VFF và SABECO sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Về phía SABECO, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, khẳng định việc tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà. “Đối với chúng tôi, việc tiếp tục đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam không chỉ là tiếp nối vai trò đối tác, mà còn thể hiện niềm tin của SABECO vào bóng đá Việt Nam, vào sức mạnh gắn kết của thể thao, cũng như niềm tự hào và tinh thần có thể đưa hàng triệu người Việt cùng hướng về một màu cờ sắc áo, một đội tuyển và một giấc mơ chung”, ông Lester Tan Teck Chuan nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc SABECO Lester Tan Teck Chuan.

Tổng Giám đốc SABECO bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác với VFF sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, đưa người hâm mộ đến gần hơn với các đội tuyển quốc gia, đồng thời chung tay xây dựng môi trường để các thế hệ cầu thủ trẻ phát triển, nuôi dưỡng khát vọng và hướng tới những thành công mới trong tương lai.

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, quan hệ hợp tác giữa VFF và SABECO được thiết lập từ năm 2022. Trên nền tảng những kết quả đạt được trong thời gian qua, việc gia hạn và nâng tầm hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài giữa hai bên trong việc phát triển các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là bước tiến mới trong việc huy động nguồn lực xã hội, góp phần xây dựng nền bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững, hướng tới những thành công mới trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú và Tổng giám đốc SABECO Lester Tan Teck Chuan thực hiện nghi thức ký kết Bia Saigon trở thành Nhà tài trợ chính cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF – trao Bảng danh vị tài trợ cho Tổng giám đốc Lester Tan Teck Chuan, đại diện SABECO.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và HLV trưởng Kim Sang Kim trao tặng áo thi đấu của ĐTQG Việt Nam cho Nhà tài trợ SABECO.

HLV Kim Sang Sik tặng hoa chúc mừng Nhà tài trợ SABECO.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, LĐBĐVN, SABECO chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện BHL và các tuyển thủ.