Lê Hồng Yêu - mỹ nhân mới nổi của tuyển Việt Nam, 18 tuổi xinh đẹp phổng phao, chiều cao ấn tượng 1m70

Khép lại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam giành toàn thắng và ghi được 14 bàn để giành vé vào VCK với ngôi đầu bảng B. Tại giải đấu cầu thủ U20 nữ không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn mà ngoại hình cũng khiến người hâm mộ phát sốt. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Lê Hồng Yêu - trung vệ U20 nữ Việt Nam.

Hồng Yêu (số 5) cùng U20 nữ Việt Nam giành quyền vào VCK

Hiện khoác áo đội tuyển U20 nữ Việt Nam, Lê Hồng Yêu nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi chiều cao gần 1m70 cùng gương mặt xinh xắn, rạng rỡ. Ở tuổi 18, cô gái quê Thanh Hóa đang nổi lên như một trong những tài năng triển vọng của bóng đá nữ nước nhà.

Sinh năm 2007, Hồng Yêu sớm bộc lộ tình yêu với trái bóng tròn và được gia đình tạo điều kiện theo đuổi đam mê. Gia nhập CLB Phong Phú Hà Nam, cô nhanh chóng chứng tỏ khả năng và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình trẻ.

Nhan sắc ấn tượng của Lê Hồng Yêu

Ban đầu thi đấu ở vị trí trung vệ, Hồng Yêu gây ấn tượng với khả năng đọc tình huống nhanh, sức mạnh trong tranh chấp và những pha cản phá chính xác. Không chỉ dừng lại ở hàng thủ, cô còn được HLV thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiếp tục tỏa sáng với khả năng kiểm soát bóng, phát động tấn công hiệu quả.

Tại Giải U19 Quốc gia 2025, Hồng Yêu là một trong những nhân tố đưa Phong Phú Hà Nam lên ngôi vô địch. Cô ghi bàn gỡ hòa quan trọng và thực hiện thành công quả phạt đền ở loạt luân lưu, thể hiện bản lĩnh đáng nể ở tuổi 18. Màn trình diễn này giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện đội U20 nữ Việt Nam.

Không chỉ chơi bóng tốt, Hồng Yêu còn thu hút sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Chiều cao gần 1m70, gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ cùng làn da trắng hồng giúp cô được người hâm mộ ưu ái gọi là "hot girl bóng đá". Hình ảnh đời thường của cô cũng rất giản dị, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, đúng lứa tuổi 18.

Ảnh đời thường của nữ cầu thủ

Sở hữu thể hình lý tưởng, kỹ thuật ổn định và tinh thần cầu tiến, Lê Hồng Yêu được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt ở đội tuyển nữ quốc gia, trở thành lớp kế cận của những đàn chị như Chương Thị Kiều hay Trần Thị Thu ở hàng thủ. Trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang tìm kiếm nhân tố mới, sự trưởng thành nhanh chóng của Hồng Yêu là tín hiệu tích cực, hứa hẹn mang đến nhiều hy vọng cho tương lai.