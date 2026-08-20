Lê Giang Patrik để lộ cơ bắp cuồn cuộn, Xuân Son ăn mừng cuồng nhiệt cùng Văn Lâm mừng ĐT Việt Nam vào chung kết

Khoảnh khắc ăn mừng tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với kết quả này, "Những chiến binh Sao Vàng" khép lại vòng bán kết bằng tổng tỷ số 4-0 đầy ấn tượng sau hai lượt trận, sẵn sàng cho cuộc đụng độ đỉnh cao với đại kình địch Thái Lan. Sau chiến thắng, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã có màn ăn mừng cuồng nhiệt cùng người hâm mộ trên sân Mỹ Đình. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, cả đội đã đi vòng quay sân Mỹ Đình vỗ tay cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ.

Xuân Son ăn mừng cùng Văn Lâm (Ảnh: Hữu Đệ)

Lê Giang Patril ăn mừng để lộ luôn cơ bắp cuồn cuộn (Ảnh: Hữu Đệ)

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng cùng người hâm mộ (Ảnh: Hữu Đệ)

Trong cuộc tiếp đón Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội của ứng viên vô địch. Ngôi sao sáng nhất trận đấu chính là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người đã lập cú đúp đẳng cấp ở các phút 62 và 89 để dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của đội khách. Trước đó, ở trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân khách, tuyển Việt Nam cũng đã thiết lập lợi thế an toàn khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 bằng thế trận vô cùng gắn kết và bản lĩnh.

Tấm vé vào trận đấu cuối cùng là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho hành trình thi đấu thăng hoa của thầy trò tuyển Việt Nam từ đầu giải. Tại vòng bảng, đội tuyển đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi nhẹ nhàng vượt qua Đông Timor (7-0), đè bẹp Indonesia (3-0), vượt qua Campuchia (3-1) và hòa Singapore, giành vị trí nhất bảng A một cách tâm phục khẩu phục. Việc giữ sạch lưới suốt hai lượt trận bán kết càng khẳng định sự hoàn thiện cả trong tấn công lẫn phòng ngự của toàn đội.

Thử thách cuối cùng trên hành trình chinh phục ngai vàng Đông Nam Á của tuyển Việt Nam sẽ là kình địch Thái Lan. Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân khách vào lúc 20h00 ngày 22/08/2026. Ngay sau đó bốn ngày, trận chung kết lượt về quyết định ngôi vương sẽ được tổ chức trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 26/08/2026.

Toàn đội hướng đến chức vô địch (Ảnh: DM)

Xuan Son lập cú đúp ở trận đấu này (Ảnh: Hữu Đệ)

Văn Hậu - Việt Anh ăn mừng (Ảnh: Hữu Đệ)

Các cầu thủ cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau trận thắng (Ảnh: DM)

(Ảnh: DM)

(Ảnh: DM)

(Ảnh: DM)

(Ảnh: DM)