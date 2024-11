Lê Công Vinh xuất ngoại tu nghiệp sau thời gian thị phi, liệu Thuỷ Tiên có đồng hành với chồng?

Sau khoảng thời gian vướng vào ồn ào từ thiện, Lê Công Vinh đã chính thức tái xuất và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Ngoài việc đến dự khán các trận đấu của Công Phượng, mới đây Công Vinh còn đến tham dự họp báo khởi động Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Tại đây, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng hé lộ ý định ra nước ngoài tu nghiệp. Theo đó, Công Vinh đã hoàn thành khoá học HLV bằng C. Anh tiết lộ thêm là bản thân có nhiều khả năng sẽ đi nước ngoài để trau dồi thêm bằng cấp, để tích lũy kinh nghiệm. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có HLV Hoàng Anh Tuấn xuất ngoại để học HLV bằng A tại tại trường thể thao Hennef, Đức.

Nhiều khả năng nếu Công Vinh đi học chắc chắn sẽ có sự đồng hành của ca sĩ Thuỷ Tiên. Từ thời điểm Công Vinh còn thi đấu, mỗi sự kiện của chồng cầu thủ Thuỷ Tiên đều xuất hiện để cổ vũ tinh thần.

Thuỷ Tiên luôn đồng hành cùng chồng cầu thủ

Công Vinh nói gì về ứng viên Quả bóng Vàng?

Theo Lê Công Vinh - người từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng (QBV, các năm 2004, 2006, 2007), đây là danh hiệu cao quý nhất của cuộc đời một cầu thủ. "Là cầu thủ trước hết phải thi đấu thật tốt cho đội bóng chủ quản, tạo bản sắc của riêng mình và trên hết là cống hiến cho đội tuyển quốc gia sau đó mới có thể nghĩ đến danh hiệu QBV. Nếu mình thi đấu tốt, đội bóng có được kết quả tốt thì những cá nhân xuất sắc sẽ được vinh danh, sẽ được sự ghi nhận của người hâm mộ, của giới chuyên môn, của các cơ quan báo đài" - Lê Công Vinh bày tỏ.

Công Vinh xuất hiện trước truyền thông

Danh sách đề cử Quả bóng vàng nam Việt Nam 2024

Quả bóng vàng nam: Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (CLB Nam Định), hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam/CLB Công an Hà Nội), hậu vệ Nguyễn Thanh Bình (CLB Thể Công Viettel), hậu vệ Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB Nam Định), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel/CLB Ninh Bình), thủ môn Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), tiền vệ Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định/CLB Ninh Bình), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB Nam Định), tiền vệ Châu Ngọc Quang (CLB HAGL), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), tiền đạo Hoàng Vũ Samson (CLB Quảng Nam), tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Vũ Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (CLB Nam Định), tiền vệ Cao Văn Triền (CLB Nam Định), tiền vệ Tô Văn Vũ (CLB Nam Định).