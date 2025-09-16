Lê Công Vinh làm lớp trưởng, có bước ngoặt mới trong sự nghiệp

Sau gần 10 năm giải nghệ, Lê Công Vinh – cựu tiền đạo huyền thoại của bóng đá Việt Nam bất ngờ tái xuất trong một vai trò mới mẻ. Không còn là chân sút số 1 trên hàng công, lần này anh chọn bắt đầu lại từ con số 0, trên con đường trở thành huấn luyện viên.

Từng khẳng định không theo nghiệp cầm quân khi treo giày năm 2016, Công Vinh khiến không ít fan bất ngờ khi xuất hiện trong khóa học HLV chứng chỉ B AFC/VFF tổ chức tại Hà Tĩnh (8–19/9/2025). Và điều thú vị là ngay trong lần “đi học” này, anh đã được bầu làm lớp trưởng.

Công Vinh tham dự lớp học HLV chứng chỉ B AFC/VFF

Không còn hào quang sân cỏ, Công Vinh chọn ngồi lại bàn học, ghi chép từng giáo án, tham gia các buổi tập huấn như bất kỳ học viên nào khác. Đây được coi là bước ngoặt lớn nhất kể từ ngày anh rời sân cỏ.

Người hâm mộ có lý do để kỳ vọng. Công Vinh chính là cầu thủ ghi 51 bàn cho đội tuyển quốc gia – một kỷ lục chưa ai phá được. Anh từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam, và đặc biệt, khoảnh khắc đánh đầu tung lưới Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2008 đến nay vẫn được nhắc đi nhắc lại như biểu tượng chiến thắng.

Không chỉ tỏa sáng trong nước, CV9 còn từng xuất ngoại, thi đấu tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Những trải nghiệm ấy giúp anh có góc nhìn quốc tế, điều cực kỳ hữu ích nếu sau này anh cầm quân.

Công Vinh tái xuất với vai trò mới

“Học trò” đặc biệt nhưng được kỳ vọng lớn

Lớp học của Công Vinh năm nay có đủ thành phần từ HLV nữ, HLV thủ môn, cả HLV ngoại đang làm việc tại CLB CAHN. Trong môi trường đó, việc CV9 làm lớp trưởng cho thấy anh không chỉ học, mà còn có khả năng kết nối, truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp.

Ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật VFF cũng dành lời nhấn mạnh: "Nếu bóng đá Việt Nam muốn tiến xa, cần những thế hệ HLV nội được đào tạo bài bản".

Việc một cựu tiền đạo tầm vóc như Công Vinh nghiêm túc đi học sẽ là tín hiệu cực kỳ tích cực, giống như cách Nhật Bản từng xây dựng hệ thống HLV để vươn tầm châu lục.

Khác với những ngày còn là “ngôi sao quốc dân” trên sân cỏ, lần này Công Vinh chọn tái xuất một cách thầm lặng, không phô trương, không ồn ào, chỉ âm thầm học hành và chuẩn bị cho tương lai. Anh đặt mục tiêu tiến đến chứng chỉ A, Pro, và một ngày nào đó, có thể xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo ở V.League, thậm chí là đội tuyển quốc gia.

Từ một cầu thủ ghi bàn lịch sử đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, giờ đây Công Vinh lại đứng trước cơ hội viết tiếp hành trình mới, lần này không phải trên sân cỏ, mà là trong vai trò một HLV, người “dẫn dắt” thế hệ sau.