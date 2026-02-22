Lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 diễn ra khi nào, được tổ chức ở đâu?

Sau hơn hai tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026 sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra rạng sáng 23/2 (giờ Việt Nam), đánh dấu hồi kết cho một kỳ Olympic đầy kỷ lục, cảm xúc và những câu chuyện thể thao đáng nhớ.

Khép lại hành trình Olympic tại đấu trường lịch sử Verona

Lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại đấu trường Arena di Verona, một trong những công trình La Mã cổ đại được bảo tồn tốt nhất thế giới. Không gian lịch sử hàng nghìn năm tuổi được lựa chọn nhằm tôn vinh di sản văn hóa Ý, đồng thời tạo nên bối cảnh trang trọng cho khoảnh khắc khép lại Olympic mùa đông 2026.

Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến diễn ra trong khoảng 2 giờ 30 phút. Dù thời lượng ngắn hơn lễ khai mạc , sự kiện vẫn được dàn dựng hoành tráng, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và yếu tố kể chuyện sân khấu hiện đại.

Biểu tượng Olympic được chiếu sáng trên sân băng tại Milano-Cortina. (Nguồn: NBC)

Thời gian phát sóng và cách theo dõi

Lễ bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NBC cùng các nền tảng kỹ thuật số thuộc hệ thống NBC Olympics. Sự kiện diễn ra vào rạng sáng thứ Hai, ngày 23/2 (giờ Việt Nam), với thời gian phát sóng trực tiếp dự kiến lúc 2h30 và được phát lại vào 9h00 sáng.

Khán giả có thể theo dõi trực tuyến trên các nền tảng Peacock, NBCOlympics.com, NBC.com cũng như ứng dụng NBC và NBC Sports thông qua điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc TV thông minh.

Hai biểu tượng thể thao Mỹ dẫn đầu đoàn diễu hành

Hilary Knight và Evan Bates của đội tuyển Mỹ được chọn làm người cầm cờ tại lễ bế mạc. Cả hai đều là vận động viên tiêu biểu cho những thành công nổi bật của đoàn thể thao xứ cờ hoa tại kỳ Thế vận hội lần này.

Hilary Knight góp công lớn giúp đội khúc côn cầu nữ Mỹ giành huy chương vàng, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử khúc côn cầu Hoa Kỳ. Trong khi đó, Evan Bates cùng bạn diễn Madison Chock giành huy chương vàng nội dung đồng đội và huy chương bạc ở phần thi khiêu vũ trên băng.

Điều gì chờ đợi trong lễ bế mạc?

Lễ bế mạc được công ty Filmmaster dàn dựng, xoay quanh ba yếu tố chính gồm tôn vinh lịch sử và bản sắc văn hóa Ý, tri ân các vận động viên, đồng thời hướng tới tương lai của phong trào Olympic.

Ban tổ chức cho biết chương trình sẽ là “bức tranh tổng thể của âm nhạc, nghệ thuật và nghệ thuật kể chuyện”, nhằm giới thiệu với thế giới sự sáng tạo, niềm đam mê và tinh thần đổi mới của nước chủ nhà.

Bên cạnh các nghi thức truyền thống như diễu hành vận động viên, trao quyền đăng cai kỳ Olympic tiếp theo và dập tắt ngọn lửa Olympic, buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Thế vận hội Milano-Cortina 2026.

Tại Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 , Na Uy đứng đầu, bỏ xa các cường quốc thể thao mùa đông khác là Mỹ, Italy,...