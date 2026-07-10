LĐBĐVN công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá U17 VĐQG – Cúp Rồng Đỏ 2026

Chiều 10/7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), đã diễn ra lễ công bố Nhãn hàng Nước tăng lực Rồng Đỏ (Công ty TNHH URC Việt Nam) trở thành Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Tham dự buổi lễ, về phía LĐBĐVN có ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC Giải, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký. Về phía Nhà tài trợ có ông Joseph Ryan Consul – Giám đốc Marketing Công ty TNHH URC Việt Nam. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện các đội bóng góp mặt tại Vòng chung kết, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên kênh Youtube VFF Channel, cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Việc Nhãn hàng Nước tăng lực Rồng Đỏ đồng hành cùng Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu lần đầu tiên tài trợ chính cho một giải đấu bóng đá cấp quốc gia, thể hiện cam kết tiếp thêm năng lượng cho thế hệ tài năng bóng đá trẻ Việt Nam cũng như thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký chia sẻ, LĐBĐVN rất vui mừng khi Công ty TNHH URC Việt Nam trở thành Nhà tài trợ chính của Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Ông nhấn mạnh, sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cũng như sức lan tỏa của giải đấu.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký khẳng định, thành công của Đội tuyển U17 Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống các giải trẻ quốc gia, trong đó có Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia.

LĐBĐVN tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự đồng hành của Nhà tài trợ cùng tinh thần thi đấu trung thực, cống hiến của các đội bóng, Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nhân dịp này, LĐBĐVN cũng trân trọng cảm ơn Công ty TNHH URC Việt Nam, các câu lạc bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đại diện Nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul – Giám đốc Marketing Công ty TNHH URC Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Ngay sau lễ ký kết, Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân chia bảng đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại và sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến 29/7/2026 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Kết quả bốc thăm, bảng A gồm: chủ nhà LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF; Bảng B gồm: Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng C gồm Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Đội bóng đăng quang mùa giải năm ngoái là Hà Nội sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch trước sự cạnh tranh của 11 đối thủ còn lại.

Giải đấu được LĐBĐVN phối hợp với VTVcab truyền hình trực tiếp và phát sóng trên hệ sinh thái của VTVcab và LĐBĐVN.