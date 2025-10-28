LĐBĐ Thái Lan nhầm lẫn nghiêm trọng về quốc kỳ Việt Nam

Một sự cố hy hữu nhưng không thể chấp nhận đã xảy ra trong lễ bốc thăm Giải futsal U19 vô địch Đông Nam Á 2025 , khi Ban tổ chức sử dụng nhầm quốc kỳ Trung Quốc thay cho quốc kỳ Việt Nam .



Sự kiện được tổ chức ngày 28-10 tại Thái Lan, và được livestream trực tiếp trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) , lễ bốc thăm có sự tham dự của Phó Chủ tịch FAT, ông Adisak Benjasiriwan và ông Surasak Meemanee, Trưởng ban tổ chức giải .

Sự nhầm lẫn về quốc kỳ trong buổi lễ trang trọng này đã khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi bức xúc, bởi đây là lỗi mang tính nghi thức, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với một quốc gia thành viên ASEAN.

Tại lễ bốc thăm của Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, 7 đội tuyển tham dự và được chia thành hai bảng: Bảng A: Thái Lan (hạt giống bảng A), Việt Nam, Brunei; Bảng B: Indonesia (hạt giống bảng B), Myanmar, Malaysia, Campuchia.

Thái Lan và Indonesia lần lượt được chọn là hạt giống của hai bảng đấu. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29-12-2025 tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) .

Trên trang chủ VFF, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng yêu cầu không tham dự giải đấu để phán đối việc FAT nhầm quốc kỳ Việt Nam. Về phía VFF, lãnh đạo liên đoàn đang chuẩn bị gửi công văn về sự nhầm lẫn này đến AFF và FAT.

Cùng thời gian và địa điểm, Giải futsal U16 vô địch Đông Nam Á 2025 cũng được tổ chức với sự góp mặt của 5 đội: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei.

Giải áp dụng thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội dẫn đầu vào chung kết và hai đội xếp sau tranh hạng Ba.