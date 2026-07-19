LĐBĐ Tây Ban Nha tìm cách 'cướp' Messi khỏi Argentina thế nào?

Trước khi ra mắt Argentina, Messi nhiều lần được Tây Ban Nha thuyết phục đổi màu áo đội tuyển, nhưng anh kiên quyết từ chối vì chỉ muốn thi đấu cho quê hương.

Theo La Nacion, trước khi Lionel Messi ra mắt đội tuyển Argentina, Tây Ban Nha đã làm mọi cách để thuyết phục anh đổi màu áo đội tuyển. Họ tìm đến các huấn luyện viên của Messi, nhờ các đồng đội ở Barcelona tác động, thậm chí từng cân nhắc triệu tập chính thức để buộc anh phải đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, tất cả đều không thể thay đổi quyết định mà Messi đã xác định từ rất lâu, trước cả khi Argentina thực sự nhận ra tài năng của anh.

Gines Melendez là người tích cực nhất trong nỗ lực đưa Messi khoác áo Tây Ban Nha. Ông từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của “La Roja” suốt nhiều thập kỷ và là một trong những người góp phần đào tạo thế hệ sau này vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi. Ngoài ra, ông còn là Giám đốc Trường đào tạo HLV của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, nơi Luis de la Fuente từng giảng dạy còn Lionel Scaloni là một trong những học viên xuất sắc nhất.

Chính trong giai đoạn huấn luyện các đội trẻ, Melendez phát hiện một cậu bé người Rosario bắt đầu tỏa sáng ở lò đào tạo Barcelona. Ông theo dõi sát Messi, nhưng chưa bao giờ thuyết phục được anh. Siêu sao người Argentina luôn dành nhiều lời tốt đẹp cho Tây Ban Nha - nơi anh sống phần lớn cuộc đời - nhưng cũng khẳng định mục tiêu duy nhất của mình là giành thêm một danh hiệu cùng Argentina.

Gines Melendez, người đã từng nhiều lần thuyết phục Messi thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: La Nacion)

“Thực ra tôi biết hoàn cảnh của Messi từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Một trong những huấn luyện viên của Messi ở Barcelona, đặc biệt là Alex Garcia, liên tục kể với tôi về cậu ấy” , Melendez kể lại.

Ông cho biết Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha từng quyết tâm không để Messi vuột mất và tìm mọi cách để có được anh. “Tôi kiên trì thuyết phục cậu ấy gia nhập đội tuyển của chúng tôi. Tôi nhờ HLV Alex Garcia, nhờ cả các đồng đội của Messi ở Barcelona - những cầu thủ tôi từng huấn luyện ở đội tuyển Tây Ban Nha - liên tục nhắn nhủ để cậu ấy đến thi đấu cùng họ” , ông Melendez kể.

Barcelona từng tham dự Giải vô địch trẻ Tây Ban Nha tại Albacete - quê hương của Melendez - nhưng Messi không thể thi đấu vì quy định khi đó không cho phép cầu thủ nước ngoài góp mặt. Khi đó, ông vẫn tiếp tục thuyết phục tài năng trẻ: “Tôi nói với cậu ấy: ‘Đáng lẽ cậu phải thi đấu cùng tôi. Cậu phải chơi cho Tây Ban Nha và sát cánh cùng các đồng đội của mình’”.

“Cậu ấy luôn muốn được khoác áo Argentina và không muốn đến với tôi. Tôi đã đề nghị khoảng 3 đến 4 lần, dù chưa từng gửi giấy triệu tập chính thức” , ông cho biết.

Tuy nhiên, trước nguy cơ Argentina sẽ gọi Messi, Melendez muốn tiến thêm một bước. Ông đề xuất triệu tập chính thức Messi lên một đội tuyển trẻ Tây Ban Nha để buộc chính cầu thủ này phải công khai lựa chọn quốc gia mình muốn đại diện. Tuy nhiên, ý tưởng đó cuối cùng không được thông qua.

Messi luôn mong muốn khoác áo Argentina. (Ảnh: Reuters)

Ngày 29/7/2004, Lionel Messi ra mắt đội U20 Argentina trong trận gặp Paraguay trên sân Argentinos Juniors. Trong nhiều tháng sau đó, những lời mời vẫn liên tục được gửi đến. Nhưng câu trả lời của Messi chưa bao giờ thay đổi.

Hai thập kỷ sau, người hiện làm bình luận viên bóng đá cho Radio Albacete (Cadena SER) vẫn không hết ngưỡng mộ cậu bé mà ông từng gặp khi mới chỉ là một cậu bé.

“Cậu ấy thật phi thường. Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào mới 13 tuổi mà đã như vậy. Cứ như bước ra từ phim hoạt hình. Cứ chạm bóng là ghi bàn, rồi lại chạm bóng và lại ghi bàn. Khả năng phối hợp giữa mắt và chân, cùng sự phối hợp vận động của cậu ấy đều ở mức đáng kinh ngạc. Trông chẳng khác gì một cỗ máy”.

Meléndez cũng dành nhiều lời khen cho nhân cách của Messi: “Cậu ấy là một chàng trai khiêm tốn, tuyệt vời trên mọi phương diện. Tôi thực sự vui vì những gì cậu ấy đã đạt được. Messi đã xây dựng nên một sự nghiệp mà sẽ rất khó có ai vượt qua”.