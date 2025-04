LĐBĐ Tây Ban Nha cấm 6 trận với Antonio Rudiger, xóa thẻ đỏ Beliingham

Tối 29-4, Ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) ra thông báo cấm thi đấu 6 trận đối với Antonio Rudiger. Trung vệ người Đức của Real Madrid sẽ không được ra sân năm vòng đấu cuối cùng ở La Liga mùa này và một trận đầu mùa sau.



Đồng đội và BHL ngăn Antonio Rudiger gây hấn thêm sau khi phải nhận thẻ đỏ

Án phạt được ban hành chỉ vài giờ sau khi Real Madrid thông báo Rudiger vừa phải lên bàn mổ để được phẫu thuật vết rách sụn chêm đầu gối. Rudiger dính chấn thương từ lâu nhưng nén đau để chơi trận chung kết Cúp Nhà vua với Barcelona.

Antonio Rudiger dính chấn thương từ trước...

Tiến trình hồi phục cần thiết của Rudiger trùng với khoảng thời gian treo giò khiến bản án dành cho trung vệ người Đức trở nên nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy, vấn đề của Rudiger nằm ở chỗ anh phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần lễ, đối mặt với nguy cơ không thể đá bán kết UEFA Nations League khi tuyển Đức gặp Bồ Đào Nha ngày 5-6 tới đây.

... vừa trải qua cuộc phẫu thuật và phải nghỉ 6-8 tuần

Rudiger phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do hành vi ném chai nước về phía trọng tài Burgos Bengoetxea do bức xúc với tình huống đồng đội Kylian Mbappe bị thổi phạt trong trận chung kết. Sau khi nhận thẻ đỏ, trung vệ 32 tuổi này còn nổi xung, ném những túi đá chườm chân về phía trọng tài nhưng đồng đội và các trợ lý HLV kịp can ngăn.

Lucas Vazquez nhận thẻ đỏ dù đã được thay ra

Cũng lao vào sân tranh cãi ở tình huống này, Lucas Vazquez phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Ban kỷ luật RFEF cấm hậu vệ đội trưởng của Real Madrid tham dự hai trận tiếp theo tại Cúp Nhà vua mùa sau.

Jude Bellingham phản ứng dữ dội sau trận nhưng may mắn thoát án phạt

Do phản ứng thái quá với trọng tài sau trận, Jude Bellingham cũng phải nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu đã kết thúc.

Theo báo cáo sau trận đấu của trọng tài Burgos Bengoetxea, tiền vệ người Anh tiếp cận ông với thái độ rất hung hăng và chỉ khi đồng đội can ngăn, mọi thứ mới lắng xuống.

Sau khi xem xét kỹ mọi mặt, Ban kỷ luật RFEF quyết định xóa thẻ phạt cho Jude Bellingham.

David Alaba phải phẫu thuật...

Đây là cái giá phải trả tiếp theo của Real Madrid sau thất bại cay đắng trước đại kình địch Barcelona ở chung kết Cúp Nhà vua. Ở thời điểm này, Real Madrid "thủng" gần hết hàng thủ sau khi các trụ cột như Eder Militao, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Ferland Mendy đều dính chấn thương, David Alaba phải nghỉ hết mùa do vừa phẫu thuật.