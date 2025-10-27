LĐBĐ Malaysia thuê người ngoài điều tra bê bối gian lận nhập tịch

Theo kênh truyền hình Stadium Astro (Malaysia), ông Tun Md Raus Sharif được bổ nhiệm làm chủ tịch của ủy ban điều tra đặc biệt liên quan đến vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Nhóm điều tra này hoạt động độc lập, do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thành lập nhưng không có bất kỳ thành viên nào của cơ quan này tham gia.

"Điều này để đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. Dựa trên uy tín và kinh nghiệm sâu rộng, FAM hy vọng ông Tun Md Raus cùng các thành viên ủy ban độc lập do ông lựa chọn sẽ điều tra kỹ lưỡng và toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng" , LĐBĐ Malaysia thông báo.

LĐBĐ Malaysia tự điều tra vụ gian lận nhập tịch.

Bóng đá Malaysia chờ kết quả kháng cáo lên FIFA, dự kiến được công bố vào ngày 30/10. Trong những ngày gần đây, sau thời gian đầu im hơi lặng tiếng, LĐBĐ Malaysia liên tục có động thái quyết liệt liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ. Nhiều thông tin quan trọng được công bố trong 2 cuộc họp báo bất thường diễn ra trong vòng một tuần, trong đó có việc Tổng thư ký FAM bị đình chỉ để phục vụ quá trình điều tra.

Mới nhất, Nhiếp chính vương bang Johor Tunku Ismail cung cấp thêm một số chi tiết về vi phạm trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Ông Tunku Ismail là chủ tịch của câu lạc bộ Johor Darul Tazim - đội bóng mạnh nhất Malaysia, đồng thời là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của bóng đá Malaysia.

Vị này thừa nhận là người giới thiệu danh sách 27 cầu thủ người nước ngoài được cho là có gốc Malaysia (bố mẹ, ông bà người Malaysia) cho FAM. Tuy nhiên, Hoàng thân Tunku Ismail cho biết ông không tham gia trực tiếp vào quá trình xác minh hồ sơ nguồn gốc của các cầu thủ nêu trên. Phần việc này do LĐBĐ Malaysia thực hiện.

Cũng theo ông Tunku Ismail, rất khó có chuyện LĐBĐ thế giới (FIFA) thay đổi quan điểm về vi phạm của FAM. Việc kháng cáo nhiều khả năng chỉ giúp họ giảm nhẹ án phạt.