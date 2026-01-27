LĐBĐ Malaysia thông báo nóng, 7 cầu thủ nhập tịch được hoãn án phạt: Trận thắng ĐTVN sẽ xử ra sao?

“Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia, bao gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Quyết định này có nghĩa rằng, án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ trên sẽ tạm thời bị đình chỉ. Nhóm cầu thủ này được phép tiếp tục tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo tại CAS”.

Đó là toàn văn thông báo được FAM phát đi vào nửa đêm ngày 26/1. Ngay lập tức, điều này khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Thậm chí, không ít CĐV Việt Nam tỏ ra bi quan và cho rằng điều này đồng nghĩa với việc tuyển Malaysia sẽ thoát nạn, không bị xử thua trận gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên đó là điều không chính xác.

Đội hình xuất phát của tuyển Malaysia ở trận thắng tuyển Việt Nam 4-0, với hàng loạt cầu thủ nhập tịch.

Thông báo của FAM không có nghĩa tuyển Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch thoát án. Trên thực tế, đây chỉ là biện pháp tạm hoãn thi hành án phạt trong thời gian CAS điều tra rõ vụ việc, xem việc nhập tịch cầu thủ của FAM là đúng hay sai quy định.

Điều này được CAS thực hiện để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ. Trong thời gian điều tra vụ việc, họ có thể quay trở lại thi đấu cho CLB chủ quản. Đến khi mọi việc được kết luận rõ ràng, án phạt được đưa ra, thì 7 cầu thủ này mới phải chấp hành.

Như vậy, vụ việc tuyển Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA lên CAS hiện vẫn chưa thể ngã ngũ. Bởi thế, người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ phải chờ đợi thêm. Chỉ khi nào CAS kết luận vụ việc, xử tuyển Malaysia thua kiện, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới bắt đầu có hành động.

Khi ấy, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Nepal (tháng 3/2025) và Việt Nam (tháng 6/2025) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa với việc, tuyển Việt Nam sẽ vươn lên giành lấy ngôi đầu bảng F, qua đó có vé dự vòng chung kết.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu từ tháng 9 tới nay, và có người đã bị CLB thanh lý hợp đồng.

Hiện tại, tuyển Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng với 15 điểm (toàn thắng 5 trận), còn tuyển Việt Nam xếp sau với 12 điểm (thắng 4, thua 1). Hai đội sẽ còn 1 trận gặp nhau trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.

Trước đó, FIFA đã xử thua tuyển Malaysia 0-3 ở các trận giao hữu có sử dụng những cầu thủ nhập tịch nêu trên. Tuy nhiên do vòng loại Asian Cup 2027 do AFC tổ chức nên FIFA không có thẩm quyền xử thua, mà sẽ do AFC quyết định.