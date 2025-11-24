LĐBĐ Malaysia nguy cơ thêm tội: FIFA đề nghị 4 nước điều tra gian lận nhập tịch

Trong báo cáo chi tiết về vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đề nghị mở các cuộc điều tra ở 5 quốc gia. Ngoài Malaysia, vụ việc còn liên quan đến luật pháp của các nước Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.

“Việc đó tùy thuộc vào cơ quan chức năng của chúng ta. Nếu chúng ta không tìm thấy gì, nhưng bốn nước kia lại đưa ra kết luận ngược lại thì sao? Lúc đó tỉ số sẽ là 4–1. Trong bóng đá, tỉ số như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta đã thua", ông Ridzuan Sheikh Ahmad, từng giữ chức Phó Chủ tịch FAM, cho biết.

Liên đoàn bóng đá Malaysia đối mặt với nguy cơ bị điều tra ở 4 nước khác.

Trong báo cáo công bố ngày 18/11, Uỷ ban khiếu nại của FIFA đề nghị Ban Thư ký thông báo cho cơ quan điều tra hình sự có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Uỷ ban khiếu nại cho rằng hành động này là cần thiết, xét đến tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi — đặc biệt liên quan đến việc làm giả tài liệu chính thức.

“Làm giả tài liệu là hành vi phạm tội hình sự ở các quốc gia liên quan, và việc thông báo cho cơ quan chức năng là quan trọng để tiến hành điều tra và truy tố hình sự nếu cần thiết”, FIFA viết trong phần lập luận.

Ngoài ra, ông Ridzuan cũng cho rằng LĐBĐ Malaysia cần cân nhắc các bước phù hợp, bao gồm cả quyết định đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài thể thao (CAS) sau báo cáo chi tiết được Ủy ban Kháng cáo FIFA công bố.

“Ai cũng có thể mắc sai lầm và chúng ta phải thừa nhận mình đã mắc sai lầm. Vậy thì cứ chấp nhận hình phạt. Chúng ta không thể chống lại FIFA. Họ quyền lực hơn, họ có dữ liệu khắp nơi. Nếu đưa lên CAS và thua thêm lần nữa, chúng ta sẽ càng xấu hổ, trở thành trò cười và hình phạt có thể còn nặng hơn” , tờ Berita Harian dẫn lời cựu phó chủ tịch FAM.