LĐBĐ Malaysia đánh lận con đen, loanh quanh chối tối, vì sao thế?

Phán quyết của Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) đáng lẽ phải là dấu chấm hết cho những tranh cãi kéo dài nhiều tháng quanh vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia. Khi đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị bác bỏ, điều đó đồng nghĩa với việc lập luận của FIFA về các sai phạm trong quá trình đăng ký cầu thủ đã được khẳng định ở cấp độ pháp lý cao nhất của thể thao quốc tế.

Nhưng thay vì một lời nhận lỗi, hay ít nhất là một lời xin lỗi dành cho người hâm mộ, FAM lại đưa ra một tuyên bố khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trong thông báo chính thức, FAM khẳng định “tôn trọng thẩm quyền của CAS”, nhưng ngay sau đó lại cho rằng các hình phạt “dường như quá nặng” so với các trường hợp trước đây. Cách diễn đạt này khiến tuyên bố của họ giống như một nỗ lực giảm nhẹ trách nhiệm hơn là chấp nhận sai phạm.

Thậm chí, FAM còn nhấn mạnh rằng các cầu thủ “không tham gia vào quá trình nhập tịch và không hề biết gì về các vấn đề liên quan”, đồng thời khẳng định họ “đều là người Malaysia theo luật pháp Malaysia”. Về mặt pháp lý trong nước, điều này có thể đúng. Nhưng trong bóng đá quốc tế, việc một cầu thủ được nhập quốc tịch không đồng nghĩa với việc họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

FIFA có những quy định rất chặt chẽ về tư cách thi đấu cho ĐTQG, bao gồm yếu tố nguồn gốc, thời gian cư trú và nhiều điều kiện khác. Một cầu thủ có thể hợp pháp về mặt quốc tịch nhưng vẫn không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển theo luật của FIFA. Đây là điều mà bất kỳ liên đoàn bóng đá nào cũng phải hiểu rõ.

Vì thế, khi FAM tiếp tục nhấn mạnh yếu tố “quốc tịch hợp pháp” để bảo vệ lập luận của mình, nhiều người cho rằng đó chẳng khác nào một cách “đánh lận con đen”, cố tình trộn lẫn hai hệ thống pháp lý hoàn toàn khác nhau để làm mờ đi bản chất vấn đề.

Phản ứng từ chính người hâm mộ Malaysia cho thấy mức độ bất mãn đang ngày càng lớn. Trên nhiều diễn đàn bóng đá, làn sóng chỉ trích FAM bùng lên dữ dội sau tuyên bố mới nhất. Không ít ý kiến cho rằng liên đoàn đang né tránh trách nhiệm và khiến hình ảnh bóng đá nước này bị tổn hại nghiêm trọng.

Thậm chí, một số cổ động viên còn kêu gọi tước tư cách công dân Malaysia của 7 cầu thủ nói trên, dù yêu cầu này mang tính cảm tính nhiều hơn là thực tế pháp lý. Nhưng phản ứng đó phản ánh rõ ràng tâm trạng thất vọng của người hâm mộ: họ không chỉ bức xúc vì sai phạm xảy ra, mà còn vì cách FAM xử lý hậu quả.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Zack Rahim cũng bày tỏ sự thất vọng trước thái độ của liên đoàn. Ông thẳng thắn nhận định: “Ngay cả tuyên bố mới nhất của FAM cũng không có lời xin lỗi. Bảy cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, không một lời xin lỗi. Đây là một sự sỉ nhục đối với người hâm mộ và cộng đồng bóng đá”.

Lời nhận xét này chạm đúng vào cốt lõi của vấn đề. Trong thể thao, sai lầm có thể xảy ra. Nhưng cách đối diện với sai lầm mới là điều quyết định uy tín của một tổ chức.

Vậy vì sao FAM vẫn kiên quyết không xin lỗi?

Có thể có nhiều lý do. Thứ nhất là yếu tố thể diện. Nếu chính thức thừa nhận sai phạm nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch cầu thủ, FAM sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ công chúng, từ giới chính trị cho tới các cơ quan quản lý thể thao trong nước.

Thứ hai là nguy cơ kéo theo những hệ lụy pháp lý hoặc kỷ luật nội bộ. Một lời xin lỗi công khai đôi khi đồng nghĩa với việc thừa nhận trách nhiệm trực tiếp của bộ máy quản lý, điều có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn hoặc thậm chí là những thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo.

Nhưng chính sự né tránh đó lại có thể gây ra hậu quả lớn hơn nhiều.

Bóng đá Malaysia những năm gần đây đã đầu tư mạnh cho chiến lược nhập tịch nhằm nâng cao sức cạnh tranh ở khu vực và châu lục. Tuy nhiên, vụ việc lần này khiến niềm tin của người hâm mộ vào chiến lược đó bị lung lay nghiêm trọng. Khi một liên đoàn bị kết luận có sai phạm nhưng vẫn không chịu nhận lỗi, điều đầu tiên bị tổn hại chính là uy tín.

Trong dài hạn, sự mất niềm tin từ người hâm mộ có thể nguy hiểm hơn bất kỳ án phạt nào từ FIFA. Bởi bóng đá, suy cho cùng, tồn tại nhờ niềm tin và sự ủng hộ của công chúng.

Hơn thế nữa, thái độ hiện tại của FAM cũng đặt ra một câu hỏi lớn cho tương lai. Nếu ngay cả sau phán quyết cuối cùng của CAS mà liên đoàn vẫn cho rằng đây chỉ là “thiếu sót trong giám sát”, thì liệu những sai lầm tương tự có tái diễn?

Quy trình nhập tịch cầu thủ vốn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong bóng đá hiện đại. Nó đòi hỏi sự minh bạch, cẩn trọng và tuân thủ tuyệt đối các quy định quốc tế. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn cho cả nền bóng đá.

Bởi vậy, điều mà người hâm mộ Malaysia mong đợi lúc này không phải là những tuyên bố vòng vo hay những lời giải thích kỹ thuật. Điều họ cần là một thái độ thẳng thắn: thừa nhận sai lầm, xin lỗi và cam kết cải tổ. Cho đến khi điều đó xảy ra, tranh cãi quanh vụ “nhập lậu” 7 cầu thủ sẽ vẫn chưa thể khép lại.