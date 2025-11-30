LĐBĐ Malaysia có thể kiện ngược 7 cầu thủ gian dối nhập tịch

Quan điểm này được đưa ra bởi luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli, người cho rằng các cầu thủ liên quan đã tuyên bố mình có dòng máu Malaysia để xin nhập tịch, nhưng trên thực tế họ lại không đủ điều kiện.

Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel cùng với LĐBĐ Malaysia đã bị FIFA trừng phạt vì gian lận nhập tịch. Theo đó, 7 cầu thủ nói trên đã bị treo giò 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 CHF (Franc Thụy Sĩ), trong khi LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 CHF.

"Dựa trên các dữ kiện trong tài liệu “Quyết định có lập luận” do FIFA ban hành, các cầu thủ đã khai rằng họ giao toàn bộ quy trình nhập tịch cho các đại lý hoặc đại diện của FAM (những người không được xác định danh tính)”, luật sư Nik Erman Nik Roseli phát biểu.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng LĐBĐ Malaysia có thể kiện các cầu thủ nhập tịch

Ông Nik Erman Nik Roseli nói rằng 7 cầu thủ nhập tịch có thể khởi kiện LĐBĐ Malaysia và ngược lại, LĐBĐ Malaysia có thể khởi kiện những cầu thủ nói trên.

Nik Erman Nik Roseli cho rằng 7 cầu thủ nhập tịch sẽ không thể thắng kiện nếu lôi LĐBĐ Malaysia ra tòa. "Mọi hành vi làm giả đều do người trong nội bộ FAM thực hiện. Vậy câu hỏi là liệu các cầu thủ có thể kiện FAM không — câu trả lời là có, nhưng họ có thể thắng hay không — câu trả lời là không”, luật sư Erman Nik Roseli lên tiếng.

Nik Erman Nik Roseli cũng khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch phải chịu trách nhiệm trong vụ gian lận giấy tờ bị FIFA phanh phui.

"Đây là vì tôi tin rằng các cầu thủ không phải là những bên vô can. Theo Quyết định có lập luận, các cầu thủ không đọc, không hiểu và cũng không quan tâm đến quy trình nhập tịch. Thậm chí, họ cũng không quan tâm ngay cả khi biết mình bị phạt 12 tháng. Các cầu thủ không thể phủi bỏ trách nhiệm”, ông Nik Erman Nik Roseli phân tích.

Theo lời khuyên của vị luật sư này, LĐBĐ Malaysia nên kiện 7 cầu thủ nhập tịch: “Nếu đứng về phía FAM, FAM nên kiện 7 cầu thủ này. Bởi vì họ đã tự nhận rằng mình có dòng máu Malaysia và đủ điều kiện nhập quốc tịch dù thực tế không đủ điều kiện".

Bình luận thêm, Nik Erman nhấn mạnh rằng cũng cần hành động pháp lý đối với các những người đại diện, môi giới, đóng vai trò “trung gian” trong vụ việc. Ông dẫn lại dữ kiện trong tài liệu “Quyết định có lập luận”, khi các cầu thủ khai rằng toàn bộ quy trình nhập tịch đã được giao hoàn toàn cho một đại diện mà FAM không nêu tên.