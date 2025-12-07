“LĐBĐ Malaysia cần mở mắt ra khi chúng ta thua tuyển Việt Nam 0-7” – đây là tiêu đề bài viết vừa được trang Metro của Malaysia đăng tải sau khi tuyển nữ nước này thua cực đậm trước tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Theo Metro, chuyên gia bóng đá người Malaysia, Datuk Dr Pekan Ramli không ngạc nhiên khi thấy đội tuyển bóng đá nữ nước nhà trở thành "món ăn nhẹ" cho tuyển nữ Việt Nam với thất bại 0-7, đơn giản vì khoảng cách giữa hai đội quá lớn. Nhân vật này cũng cho rằng phải còn lâu nữa, tuyển nữ Malaysia mới có khả năng thách thức các ứng viên vô địch như tuyển nữ Việt Nam hay cả Thái Lan, Philippines.

"Khoảng cách về chất lượng quá lớn. Chúng tôi đã nhận thức được điều đó và đã chứng kiến điều đó nhiều lần. Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực trong các kỳ giải vô địch châu Á trước, nhưng hóa ra trình độ vẫn chưa đủ.

Bóng đá nữ ở Đông Nam Á hiện đang ở trình độ cao, đặc biệt là các đội như Việt Nam, Thái Lan và Philippines, một số đội trong số đó đã đủ điều kiện tham dự World Cup bóng đá nữ.

Tuyển Malaysia cần phải đẩy nhanh quá trình phát triển vì chúng tôi vẫn chưa đủ khả năng cạnh tranh và một tỷ số cách biệt lớn như vậy cho thấy chúng tôi còn kém xa so với các đội như Việt Nam” – Metro trích lại phát biểu của chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli.

Chuyên gia Malaysia cho rằng đội nhà quá yếu so với tuyển nữ Việt Nam.

Theo chuyên gia Pekan, tuyển nữ Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Joel Cornelli sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn là giành điểm trước Myanmar ở trận đấu thứ hai.

Do đó, ông hy vọng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cơ quan chức năng sẽ nhìn nhận những hạn chế hiện nay, đặc biệt là về phát triển cơ sở chứ không chỉ tập trung vào cấp độ ĐTQG.

Hiện ở môn bóng đá nữ SEA Games 33, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A sau chiến thắng 8-0 trước Indonesia, trong khi tuyển nữ Việt Nam tạm đứng đầu bảng B nhờ thắng Malaysia 7-0.

Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Philippines ở lượt trận mang tính quyết định ngôi đầu bảng B vào tối mai (8/12).

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang nắm kỷ lục vô địch cả 4 kỳ SEA Games liên tiếp.