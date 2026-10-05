LĐBĐ Hàn Quốc phải... xin lỗi sau khi đội U23 giành HCV Asiad 20

U23 Hàn Quốc vừa lập nên kỳ tích lịch sử khi đánh bại kình địch Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 4 liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng phẫn nộ từ dư luận khiến LĐBĐ Hàn Quốc phải xin lỗi.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi từ phóng viên về cảm xúc sau khi giành HCV, cầu thủ chạy cánh Yang Min-hyeok đã thẳng thắn đáp: “Tôi nghĩ huy chương hay cúp vô địch thực sự không quan trọng. Tôi nghĩ mình thi đấu chỉ vì mục tiêu duy nhất đó (được miễn nghĩa vụ quân sự)”.

Không dừng lại ở đó, đội trưởng Lee Ki-hyuk, người vốn chỉ còn cách ngày nhập ngũ đúng 9 ngày nếu không mang về tấm HCV, đã giơ cao tấm huy chương và hét lớn: “Tôi không phải đi bộ đội nữa rồi!”.

Cùng lúc đó, cầu thủ Park Seung-soo lại gây tranh cãi khi đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh đội chiếc mũ xuất ngũ (mũ kỷ niệm của quân nhân hoàn thành nghĩa vụ) như muốn bày tỏ thông điệp rằng anh rất vui khi giành HCV đồng nghĩa với tấm vé tránh nghĩa vụ quân sự.

Được biết, trước tuổi 28, nam giới Hàn Quốc đủ sức khỏe sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 18-21 tháng. Nhưng quốc gia này cũng áp dụng ngoại lệ với các VĐV mang HCV Olympic hay Asiad. Với đội U23 Hàn Quốc, tấm HCV ở Asiad 20 cũng giúp họ được miễn nghĩa vụ.

U23 Hàn Quốc vừa có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV Asiad

Những hành động bộc phát của đội U23 Hàn Quốc lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt vì bị cho là coi nhẹ vinh quang và thiếu tôn trọng các quân nhân. Làn sóng chỉ trích thậm chí đã che mờ tấm HCV mà U23 Hàn Quốc mang về.

Trước phản ứng gay gắt của công chúng, các cầu thủ liên quan đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Đội trưởng Lee Ki-hyuk thừa nhận bản thân với tư cách thủ lĩnh đã "không ý thức được sự nghiêm trọng của lời nói". Park Seung-soo giải thích chiếc mũ là do người hâm mộ tặng tại sân nhưng hối hận vì đã thiếu suy nghĩ khi đăng tải hình ảnh, trong khi còn Yang Min-hyeok cũng nhận sai vì đã khiến mọi người hiểu lầm rằng anh coi nhẹ tấm HCV.

Trong ngày 4/10, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức đưa ra thông cáo xin lỗi công chúng. KFA bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì lời nói và các cuộc phỏng vấn thiếu suy nghĩ của một số cầu thủ. Trong cơn phấn khích tột cùng trước thành tích 4 lần liên tiếp giành HCV, họ đã không còn đủ tỉnh táo. Có lẽ những phát biểu ấy đã gây thất vọng và tổn thương cho đông đảo người dân cùng các quân nhân đang tại ngũ.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đều nhận thức rõ trách nhiệm của nghĩa vụ quân sự mà mọi nam giới Hàn Quốc phải gánh vác, đồng thời tỏ ra hối hận vì những hành vi, phát ngôn gây hiểu lầm và khó chịu trong lúc bộc lộ niềm vui nhất thời”

Bên cạnh đó, KFA khẳng định họ sẽ “tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức để quản lý tác phong cầu thủ sao cho phù hợp với chuẩn mực xã hội”.