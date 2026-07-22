LĐBĐ Hàn Quốc bị tố giấu hồ sơ bổ nhiệm HLV, dùng AI đối phó

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thừa nhận dùng AI (trí tuệ nhân tạo) trong việc phân loại dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của Quốc hội nước này.

Phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc đối với KFA (LĐBĐ Hàn Quốc) được lùi sang ngày 30/7. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc đối mặt với nhiều tranh luận sau World Cup 2026. Việc đội tuyển xứ kim chi bị loại từ vòng bảng làm gia tăng sức ép đối với ban lãnh đạo KFA, ban huấn luyện và những người tham gia quá trình hoạch định chuyên môn.

Việc LĐBĐ Hàn Quốc bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo dẫn dắt đội tuyển nước này vào năm 2024 bị cho là thiếu minh bạch - Ảnh: Reuters

HLV Hong Myung-bo, người đã từ chức sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026, trở thành tâm điểm chỉ trích trong bối cảnh truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc ông được bổ nhiệm là thiếu minh bạch. Vào tháng trước, trang KBS của Hàn Quốc tiết lộ: “Thất bại của HLV Hong Myung-bo được cho là đã có thể dự báo ngay từ khâu lựa chọn cách đây hai năm. Quy trình bổ nhiệm ông khi đó gây tranh cãi về tính công bằng, khi Lee Im-saeng, lúc bấy giờ là Giám đốc kỹ thuật của KFA, đã có cuộc phỏng vấn HLV Hong vào đêm khuya tại một quán cà phê”.

Gần đây, trang The Fact (Hàn Quốc) cho biết KFA không nộp một số lượng lớn tài liệu quan trọng theo yêu cầu cung cấp hồ sơ trước phiên điều trần của Quốc hội.

Theo kết quả phân tích các tài liệu do KFA gửi cho nghị sĩ Kim Jae-won, thành viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vào ngày 21/7, KFA đã không nộp nhiều tài liệu quan trọng phản ánh quá trình xây dựng các chính sách lớn, trong đó có quy trình bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng lớn khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Các tài liệu không được nộp bao gồm: biên bản các cuộc họp của Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển, hồ sơ tìm kiếm và đánh giá các ứng viên, báo cáo thẩm định cuối cùng trước khi bổ nhiệm, các văn bản phê duyệt nội bộ và báo cáo trình lên chủ tịch liên đoàn.

Đối với các câu hỏi của Quốc hội về tiêu chí đánh giá, hạng mục đánh giá, kết quả đánh giá cũng như căn cứ lựa chọn ứng viên cuối cùng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, KFA liên tục trả lời rằng “khó có thể cung cấp”.

Ngoài ra, KFA cũng từ chối nộp hợp đồng của HLV trưởng đội tuyển quốc gia cùng hồ sơ về các khoản tiền bồi thường phát sinh do chấm dứt hợp đồng trong vòng 10 năm qua, với lý do phải tuân thủ điều khoản bảo mật hợp đồng và bảo vệ bí mật kinh doanh.

KFA viện dẫn quy định bảo vệ thông tin cá nhân và các điều khoản bảo mật trong hợp đồng để từ chối cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc liên đoàn né tránh nộp hàng loạt tài liệu với lý do “không có đủ dữ liệu” thực chất cho thấy họ đã thừa nhận sự yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý hành chính.

Đáng chú ý, ngay cả hệ thống quản lý khiếu nại cơ bản cũng được xác định là hoạt động không đầy đủ. Khi được yêu cầu cung cấp thống kê các đơn khiếu nại gửi qua Trung tâm Shinmungo theo từng loại và từng nội dung, KFA trả lời rằng họ đã “phân loại từ khóa với sự hỗ trợ của AI (trí tuệ nhân tạo)”, thay vì sử dụng các số liệu thống kê chính thức mà lẽ ra phải được quản lý thường xuyên.

“Điều này đồng nghĩa với việc KFA chỉ sử dụng AI để phân loại dữ liệu sau khi nhận được yêu cầu từ văn phòng nghị sĩ Kim Jae-won, làm dấy lên nghi vấn cơ bản rằng liệu liên đoàn có thực sự quản lý một cách hệ thống tình trạng các đơn khiếu nại trong suốt thời gian qua hay không”, tờ The FACT viết.

Nghị sĩ Kim Jae-won cho biết: “Việc nộp các tài liệu lần này đã cho thấy tình trạng ‘quản trị 4 không’ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc: không quản lý, không lưu trữ hồ sơ, không cung cấp tài liệu đầy đủ và không giải trình thỏa đáng về trách nhiệm. Nếu nền quản trị thể thao muốn lấy lại niềm tin của công chúng, trước hết cần chấn chỉnh những yêu cầu tối thiểu như lưu trữ hồ sơ đầy đủ, quản lý dữ liệu minh bạch và hợp tác nghiêm túc với quá trình giám sát của Quốc hội”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Liên đoàn lẽ ra phải chủ động hợp tác bằng những biện pháp khả thi như cung cấp các phần tài liệu đã loại bỏ thông tin cá nhân hoặc bí mật kinh doanh, hoặc cho phép tiếp cận tài liệu theo hình thức không công khai”.

Đồng thời, ông yêu cầu: “KFA phải làm rõ liệu họ có đang lưu giữ những tài liệu chưa nộp hay không, lý do không nộp là gì, căn cứ pháp lý cho việc đó ra sao và nhanh chóng bổ sung đầy đủ các tài liệu còn thiếu”.