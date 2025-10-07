LĐBĐ châu Á công bố án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia

Theo LĐBĐ châu Á (AFC), LĐBĐ Malaysia bị phạt 1000 USD do bắt đầu hiệp 2 muộn 1 phút 32 giây ở trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Mông Cổ tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đối thủ của U23 Malaysia là U23 Mông Cổ cũng phải nộp số tiền phạt tương tự.

LĐBĐ Malaysia bị phạt bởi lỗi của đội U23 Malaysia

Cũng trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2026, LĐBĐ Thái Lan chịu án phạt rất nặng – lên tới 33.000 USD - vì chuẩn bị thiếu chu đáo. Cụ thể, trong vai trò chủ nhà tổ chức trận đấu U23 Malaysia vs U23 Lebanon, ban tổ chức Thái Lan đã mắc các lỗi:

Không chuẩn bị 2 xe cứu thương trước khi trận đấu diễn ra 90 phút. Không chuẩn bị/trang bị đầy đủ phòng y tế đúng thời hạn cho ngày thi đấu.

LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Indonesia cũng nhận những án phạt từ AFC. Nguyên nhân của án phạt dành cho Việt Nam và Indonesia đều là đăng ký cấp phép muộn cho các giải đấu giao hữu trong năm 2025. Số tiền phạt cũng giống nhau – cùng là 1250 USD.