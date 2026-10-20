LĐBĐ Bồ Đào Nha chính thức phạt Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt 255 euro và cấm thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng trước.

Hội đồng Kỷ luật thuộc FPF đưa ra án phạt dành cho Ronaldo vào ngày 19/10, theo giờ Lisbon. Kết luận được đưa ra là những cáo buộc với Ronaldo hoàn toàn có căn cứ.

"Án phạt Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro về hành vi cố ý vi phạm kỷ luật một lần được quy định và xử phạt theo Khoản 1, Điều 160, thuộc Quy chế Kỷ luật FPF. Mức phạt được áp dụng là đình chỉ thi đấu 30 ngày, kèm theo hình phạt bổ sung là 255 euro", thông cáo của Hội đồng kỷ luật nêu.

Siêu sao 41 tuổi đã rời đội trước trận gặp Đan Mạch sau một cuộc tranh cãi với huấn luyện viên Jorge Jesus. Ronaldo cáo buộc ông Jesus đã không giữ lời hứa về thời gian ra sân của anh, sau khi anh phải ngồi dự bị trong trận đấu với Na Uy. Mức phạt này là mức cao nhất mà liên đoàn có thể áp dụng sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, phía liên đoàn cho biết việc Ronaldo thừa nhận hành vi và có hồ sơ kỷ luật trong sạch trước đó đã giúp giảm nhẹ hình phạt.

Ronaldo nhận án phạt từ LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Sau khi rời đội tuyển, Ronaldo đã trình bày chi tiết về mâu thuẫn giữa anh và huấn luyện viên Jorge Jesus.

"Tôi vô cùng ngạc nhiên khi huấn luyện viên hỏi liệu tôi có sẵn sàng thi đấu 30 phút trong trận đấu với Na Uy hay không," Ronaldo chia sẻ về sự việc liên quan đến Jesus, điều dẫn đến quyết định rời khỏi đội tuyển của anh. "Lúc đó, tôi đang hoàn toàn tập trung vào quá trình hồi phục thể lực, vẫn hòa nhập cùng các đồng đội như mọi khi và đinh ninh rằng mình sẽ không ra sân vào hôm đó. Tôi chẳng thấy vấn đề gì với điều đó cả.

Yêu cầu này nằm ngoài kế hoạch hồi phục và tập luyện của tôi. Vì theo dự kiến, tôi chỉ ra sân vào ngày 4 tháng 10 tại sân Dragao, nhưng tất nhiên, tôi vẫn đồng ý. Ông ấy bảo tôi hãy chuẩn bị tinh thần vì tôi sẽ được vào sân thi đấu 30 phút."

"Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi khởi động sau giờ nghỉ giữa hiệp, nhìn thời gian cứ thế trôi qua, nhưng chẳng được gọi vào sân. Huấn luyện viên đã thất hứa với tôi."

Ronaldo cho biết anh sẽ chấp nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đưa ra, đồng thời khẳng định anh vẫn mong muốn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trước đó, FPF đã tạm thời đình chỉ siêu sao từng khoác áo Manchester United và Real Madrid này, trước khi chính thức công bố án phạt vào thứ Hai.

Theo tạp chí Forbes, Ronaldo hiện là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới, với thu nhập ước tính lên tới 300 triệu USD trong năm qua. Chủ tịch FPF, ông Pedro Proenca, chia sẻ rằng ông vẫn coi Ronaldo là "cầu thủ chủ chốt" của tuyển Bồ Đào Nha và tin tưởng vị đội trưởng này sẽ giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn với huấn luyện viên Jesus.