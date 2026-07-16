LĐBĐ Anh thông báo khẩn về HLV Tuchel sau trận thua đau trước Argentina

HLV Tuchel nhận chỉ trích sau khi Anh thua ngược Argentina ở trận bán kết World Cup 2026.

Dẫn trước 1-0 nhưng thua ngược 1-2 trong những phút cuối trước Argentina, đội tuyển Anh dừng bước ở vòng bán kết World Cup 2026. HLV Tuchel nhận không ít chỉ trích vì chiến thuật phòng ngự tiêu cực và những điều chỉnh thiếu hợp lý khiến Tam sư sụp đổ.

HLV Tuchel trong trận đấu với Argentina

Xuất hiện một số ý kiến cho rằng LĐBĐ Anh nên sa thải Tuchel. Nhưng Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh đã nhanh chóng lên tiếng:

"Thật đau lòng khi chúng ta đã có lúc ở rất gần chiến thắng. Các cầu thủ và HLV Tuchel đã cống hiến hết mình hôm nay. Toàn đội, ban huấn luyện và nhân viên đã nỗ lực hết sức trong suốt giải đấu.

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người và cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ tuyệt vời của chúng ta ở Mỹ và trong nước. Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ của các bạn trên từng chặng đường và tất cả chúng tôi đều rất thất vọng vì không thể tiến xa hơn".

Được biết, LĐBĐ Anh sẽ tiếp tục đảm bảo vị trí cho HLV Tuchel. Nhà cầm quân người Đức sẽ dẫn dắt Tam sư hướng đến Euro 2028. Kể từ khi đảm nhận vai trò "thuyền trưởng" đội tuyển Anh vào năm 2025, HLV Tuchel đạt thành tích thắng 16, hòa 2 và thua 3 sau 21 trận, đạt tỉ lệ thắng 76,2%. Ông là HLV tuyển Anh đạt tỉ lệ thắng cao nhất lịch sử (không tính Sam Allardyce chỉ cầm quân 1 trận).