Lật thuyền đua, 12 vận động viên rơi xuống sông Đồng Nai

Trong giải đua thuyền mở rộng năm 2026 trên sông Đồng Nai do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức ngày 28-2, một chiếc thuyền đua bất ngờ lật úp khiến 12 vận động viên rơi xuống sông.

Hiện trường vụ lật thuyền đua trên sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên

Ngay sau đó, ca nô cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa các vận động viên lên bờ an toàn. Chiếc thuyền đua gặp nạn cũng được dắt vào bờ ngay sau đó. Vụ việc khiến giải đấu tạm dừng trong chốc lát rồi tiếp tục đua thuyền trở lại.

Trên bờ, hàng ngàn người dân reo hò, cổ vũ cho các đội thuyền đua gồm chủ nhà Đồng Nai và thêm 3 đội thuyền từ TPHCM tham gia tranh tài ở các nội dung 500 m và 1.000 m.

Giải đua thuyền mở rộng trên sông Đồng Nai là giải đấu tranh tài, hoạt động thể thao sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Các vận động viên đều được đưa vào bờ an toàn

Đồng thời, động viên người dân nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể, cổ vũ phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa sông nước của quê hương. Đây cũng là dịp giao lưu, đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa các địa phương trên địa bàn và TPHCM.