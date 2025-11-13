Laporta loại trừ khả năng Messi thi đấu Barcelona một lần nữa

Joan Laporta tuyên bố việc Lionel Messi trở lại CLB với tư cách cầu thủ là “phi thực tế”.

Messi, 38 tuổi, đã có chuyến thăm bất ngờ vào Chủ nhật tới sân vận động đang trong quá trình cải tổ của Barca, diễn ra trước khi anh hội quân cùng đội tuyển Argentina tại Tây Ban Nha. Sau đó, Messi đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội cùng dòng chú thích rằng anh hy vọng “sẽ trở lại để nói lời tạm biệt mà tôi chưa từng có cơ hội nói với tư cách là một cầu thủ”. Trong một cuộc phỏng vấn với Diario Sport, cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng đã tái khẳng định mong muốn được trở lại sống ở Barcelona trong tương lai.

Thông tin gần đây cho biết, Messi muốn thi đấu để duy trì phong độ trước thềm World Cup 2026 trong thời gian MLS tạm nghỉ, khoảng từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, và châu Âu sẽ là một lựa chọn. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray được cho đã bày tỏ mong muốn mượn Messi, nhưng người ta tin rằng Barca cũng có thể đưa ra đề nghị tương tự. Tuy nhiên, Laporta đã dập tắt mọi hy vọng về việc anh sẽ khoác áo Barca một lần nữa. “Sự ra đi của cậu ấy không như chúng tôi mong muốn”, Laporta nói với Catalunya Radio khi được hỏi về khả năng Messi trở lại. “Nhưng vì sự tôn trọng tối đa dành cho Messi và mọi người ở CLB, việc tôi đưa ra những suy đoán phi thực tế là không phù hợp”.

Laporta thừa nhận cũng ngạc nhiên như mọi người khác về việc Messi bất ngờ xuất hiện tại Camp Nou vào Chủ nhật. Cầu thủ ghi bàn kỷ lục của CLB đã đến mà không báo trước, cùng với đồng đội ở CLB và đội tuyển quốc gia Rodrigo de Paul, và anh đã được nhân viên an ninh cho vào sân. Đây là lần đầu tiên Messi trở lại sân vận động kể từ khi vội vã rời đi Paris Saint-Germain vào năm 2021, và Laporta hy vọng đây sẽ là bước đầu tiên để tổ chức một trận đấu tri ân anh khi việc cải tạo hoàn tất.

“Tôi không biết cậu ấy sẽ đến, nhưng Camp Nou là nhà của cậu ấy”, Laporta nói. “Họ đã kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Đó là một cử chỉ đẹp. Cậu ấy vừa ăn tối xong và muốn đến cùng một vài người bạn. Đó là một hành động tự phát, mang đậm tinh thần Barcelona. Việc Leo có được buổi lễ tri ân đẹp nhất thế giới là điều hoàn toàn công bằng. Khi sân vận động hoàn thành, chúng tôi sẽ có sức chứa 105.000 người hâm mộ, vì vậy chúng tôi rất mong muốn điều đó xảy ra”.