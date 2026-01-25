Lập kỳ tích ở U23 châu Á, U23 Trung Quốc tạo kỷ lục buồn

Tối 24/1, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 4-0 để giành chức vô địch giải U23 châu Á 2026. Đây là trận chung kết có tỷ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử giải đấu từ năm 2013 đến nay.

Chưa từng có đội á quân nào thua trận chung kết đậm như U23 Trung Quốc. U23 Nhật Bản cũng là đội ghi nhiều bàn nhất trong trận chung kết giải U23 châu Á.

Kỷ lục cũ cũng do đội bóng của đất nước mặt trời mọc thiết lập vào năm 2016 (thắng U23 UAE với tỷ số 3-2). Họ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch và đăng quang nhiều lần nhất (3 lần vào các năm 2016, 2024 và 2026).

Trận chung kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra với thế trận một chiều. U23 Nhật Bản hoàn toàn áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Đội bóng này chỉ mất 20 phút để ghi 2 bàn từ các pha lập công của Yuto Ozeki và Kosei Ogura, chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới của U23 Trung Quốc.

U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc tạo nên trận chung kết chưa từng có trong lịch sử giải U23 châu Á 2026.

Trong hiệp 2, U23 Nhật Bản ghi thêm 2 bàn. Ryunosuke Sato và Ogura ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Trung Quốc hầu như không tạo ra mối đe dọa nào về phía khung thành đối thủ. Họ chỉ có 6 cú sút trong cả trận, 2 lần trúng đích đều không làm khó được thủ môn U23 Nhật Bản.

U23 Trung Quốc không thủng lưới lần nào trong 5 trận đấu từ vòng bảng đến hết bán kết. Tuy nhiên, riêng ở trận chung kết, thủ môn Li Hao 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Điều này khiến ngôi sao trẻ được mệnh danh là "Neuer của Trung Quốc" mất luôn cơ hội cạnh tranh danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Dù vậy, việc lọt vào trận chung kết giải đấu vẫn được xem là kỳ tích của U23 Trung Quốc. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này vượt qua vòng bảng của giải U23 châu Á.