"Lão tướng" Welbeck lập công, Brighton quật ngã Liverpool

Liverpool tiếp tục chuỗi trận sa sút khi không thắng ba vòng liên tiếp và bộc lộ nhiều vấn đề do thiếu vắng các trụ cột. Trận đấu tại khu vực duyên hải phía Nam nước Anh khởi đầu không suôn sẻ khi giờ bóng lăn bị lùi 15 phút vì ách tắc giao thông.



Đội khách Liverpool nhận hung tin trước giờ xung trận khi cả thủ môn số 1 Alisson Becker lẫn chân sút trụ cột Mohamed Salah cùng dính chấn thương, không thể góp mặt ở trận đấu với Brighton. Chưa kịp ổn định thế trận, "The Kop" lại chịu thêm tổn thất khi tiền đạo Hugo Ekitiké bị đau sau va chạm, buộc HLV Slot phải tung Curtis Jones vào thay thế khi bóng lăn mới được vài phút.

Việc mất dàn chân sút chủ lực khiến đội khách thiếu điểm tựa tấn công và Brighton tận dụng lợi thế để mở tỷ số ở phút 14. Từ quả tạt bên cánh trái của Ferdi Kadıoğlu, bóng được Diego Gómez đánh đầu chuyền ngang cho Danny Welbeck băng vào đánh đầu nối tung lưới đội khách.

Liverpool đáp trả trong thế trận kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu sắc bén. Bàn gỡ hòa của "The Kop" đến ở phút 30 theo kịch bản bất ngờ: Trung vệ đội chủ nhà Lewis Dunk đánh đầu chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Milos Kerkez băng xuống cướp bóng rồi bấm bóng tinh tế qua tay thủ môn Bart Verbruggen vào lưới.

Sau giờ nghỉ, đội quân của HLV Fabian Hürzeler tăng tốc và nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Phút 56, Yankuba Minteh tạt bóng từ cánh trái để Jack Hinshelwood chạm bóng một nhịp trước khi Welbeck dễ dàng đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp.

Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra lỗi việt vị. Đây là lần thứ ba ở mùa bóng năm nay, Welbeck lập cú đúp trong một trận đấu, nâng tổng số pha lập công của anh cho Brighton lên con số 12, cao nhất từ trước đến nay.

Những phút còn lại chứng kiến Liverpool nỗ lực dâng cao nhưng thiếu ý tưởng rõ rệt. Cú sút uy lực của Cody Gakpo là cơ hội đáng kể hiếm hoi, song thủ môn Verbruggen vẫn đứng vững trong cầu môn Brighton. Ở chiều ngược lại, Kaoru Mitoma suýt giúp Brighton nới rộng cách biệt sau pha đi bóng kỹ thuật, nhưng đồng đội của anh lại dứt điểm hỏng ăn.

Thất bại này khiến Liverpool trải qua trận thứ ba liên tiếp không thắng tại Premier League và tiếp tục có thành tích nghèo nàn trên sân Amex, nơi họ chỉ thắng một trong sáu chuyến làm khách gần nhất. Trong khi đó, Brighton giành chiến thắng thứ tư sau năm vòng, qua đó vươn lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới.