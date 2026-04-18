Lào gây địa chấn, đả bại và "hất cẳng" Thái Lan khỏi giải Đông Nam Á

Cú sốc lớn nhất bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 đã xảy ra theo kịch bản ít ai ngờ tới: U17 Lào quật ngã U17 Thái Lan 3-2 trong trận “chung kết” của bảng đấu, qua đó hiên ngang giành vé đi tiếp với ngôi đầu (7 điểm), đồng thời đẩy “Voi chiến trẻ” rời giải ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận.

Thực tế, Thái Lan đã khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Ngay từ những phút đầu, họ đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 15, từ một pha xử lý cá nhân đầy táo bạo, cầu thủ số 14 của Thái Lan đi bóng qua nhiều hậu vệ rồi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp Thái Lan chơi hưng phấn, kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên, điểm khác biệt của trận đấu lại nằm ở bản lĩnh của U17 Lào. Dù bị ép sân trong hiệp một, đại diện xứ Triệu voi vẫn duy trì sự kiên cường, sẵn sàng chơi đôi công và chờ thời cơ phản đòn.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Phút 54, từ một tình huống cố định bên cánh phải, Anoulak tung cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 1-1 cho Lào. Đây là khoảnh khắc mở ra màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Thái Lan một lần nữa vươn lên. Phút 63, sau cú dứt điểm căng khiến thủ môn Lào không thể bắt dính bóng của đồng đội số 11, Kouakon nhanh chân băng vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Ở thời điểm đó, nhiều người tin rằng kinh nghiệm và đẳng cấp sẽ giúp Thái Lan kết liễu trận đấu.

Nhưng điều không tưởng đã xảy ra.

Trong thế không còn gì để mất, U17 Lào dâng cao đội hình, chơi thứ bóng đá đầy tốc độ và quyết liệt. Họ tận dụng tốt các tình huống cố định – thứ vũ khí đã phát huy hiệu quả từ trước – đồng thời gây sức ép liên tục khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng.

Sự lì lợm ấy được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp ở quãng cuối trận, hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng. Từ chỗ bị dẫn trước hai lần, U17 Lào ghi liền hai bàn nhờ công Sisombat để dẫn lại 3-2, khiến Thái Lan sụp đổ hoàn toàn cả về thế trận lẫn tinh thần.

Những phút cuối trở thành cơn ác mộng thực sự với “Voi chiến trẻ”. Dù dồn toàn lực tấn công, họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đầy kỷ luật của đối thủ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ Lào vỡ òa trong niềm vui lịch sử, còn phía Thái Lan chết lặng với thất bại cay đắng.

Kết quả này khép lại hành trình đầy thất vọng của U17 Thái Lan. Từ vị thế ứng viên hàng đầu, họ liên tiếp gây thất vọng – đặc biệt là trận thua trước Myanmar ở lượt hai – để rồi tự đẩy mình vào thế phải thắng. Và khi không thể vượt qua Lào ở trận quyết định, cái giá phải trả là tấm vé về nước sớm.

Ngược lại, chiến thắng này là dấu mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Lào. Không chỉ đứng đầu bảng với 7 điểm, họ còn thể hiện một bộ mặt đầy bản lĩnh: biết chịu đựng, biết phản kháng và đặc biệt là cực kỳ hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Chiến thắng trước Thái Lan không đơn thuần là 3 điểm, mà còn là lời khẳng định cho sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Lào trong khu vực. Trong một bảng đấu được đánh giá khắc nghiệt, họ đã vượt qua mọi sức ép để viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Còn với Thái Lan, đây chắc chắn là hồi chuông cảnh tỉnh. Khi những đối thủ từng bị đánh giá thấp hơn như Lào hay Myanmar liên tiếp tạo địa chấn, vị thế số một Đông Nam Á của bóng đá trẻ xứ chùa vàng đang bị lung lay dữ dội.