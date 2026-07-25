Lào dính thẻ đỏ, hứng “mưa bàn thua” trước Thái Lan ở AFF Cup

Tuyển Thái Lan có chiến thắng cực kỳ dễ dàng trước tuyển Lào ở AFF Cup 2026.

Những con số thống kê đã cho thấy sự áp đảo của tuyển Thái Lan trước tuyển Lào ở lượt trận mở màn bảng B, AFF Cup 2026. Dù không có lực lượng mạnh nhất, “Voi chiến” với vị thế là đội khách vẫn kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 72% so với 28% của Lào, thực hiện tới 18 pha dứt điểm trong đó 5 trúng đích, so với 8 pha dứt điểm, 0 trúng đích bên phía chủ nhà.

Với tuyến giữa có trình độ nhỉnh hơn hẳn, Thái Lan sớm kiểm soát thế trận, gây sức ép lên phần sân của tuyển Lào. “Voi chiến” cũng chỉ mất có 11 phút để ghi bàn mở tỷ số theo cách khá đơn giản. Đón bóng từ quả tạt bên cánh trái của Sarach Yooyen, tiền đạo cánh Teerasak Poeiphimai đánh đầu chính xác đưa đội khách vượt lên.

Sau bàn thắng, tuyển Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận một chiều trước tuyển Lào. Những đường chuyền ngắn của “Voi chiến” gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Hệ quả là đến phút 27, Thái Lan đã có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Tuyển Thái Lan áp đảo hoàn toàn trước Lào.

Xuất phát từ lỗi phát bóng lên của cầu thủ Lào, Kakana Khamyok dứt điểm trước sự đeo bám không mấy quyết liệt của 2 trung vệ áo trắng, đưa trái bóng găm thẳng vào lưới.

Bị dẫn 2 bàn, tuyển Lào càng gặp thêm khó khăn chồng chất với tấm thẻ đỏ ở cuối hiệp 1. Phetdavanh Somsanid phạm lỗi kéo ngã cầu thủ đối phương trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ đội chủ nhà.

Với lợi thế dẫn lại đá hơn người, Thái Lan biến hiệp hai trận đấu trở thành màn “đá tập” ngay trên sân khách. “Voi chiến” liên tục ban bật, phối hợp và đẩy hệ thống phòng ngự của Lào vào thế báo động.

Việc Thái Lan có thêm những bàn thắng chỉ là hệ quả tất yếu. Sau nhiều pha dứt điểm, đại diện xứ Chùa Vàng dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa, sau các pha dứt điểm đẳng cấp của Yotsakorn Burapha, thủ quân Sarach Yooyen và Kakana Khamyok khi trận đấu mới trôi đến phút 60.

Chú thích ảnh

Thời điểm cuối trận, Thái Lan dường như không quá mặn mà trong việc tìm thêm bàn thắng. Họ chơi thong dong để giữ sức. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 5-0 cho “Voi chiến”.

Với kết quả này, Thái Lan tạm đứng đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với đội nhì bảng là Malaysia, nắm lợi thế lớn để tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, tuyển Lào đối mặt với nguy cơ lớn sẽ sớm phải chia tay AFF Cup 2026 ngay sau vòng bảng.

Tỷ số chung cuộc: Lào 0-5 Thái Lan

Ghi bàn:

Thái Lan: Teerasak Poeiphimai (10'), Kakana Khamyok (27'), Yotsakorn Burapha (48'), Sarach Yooyen (51'), Kakana Khamyok (59')

Thẻ đỏ: Phetdavanh Somsanid (Lào, 43')

Đội hình xuất phát Lào vs Thái Lan

Lào: Kop Lokphathip (1); Damoth Thongkhamsavath (8), Vongsakda Chanthaleuxay (21), Phetdavanh Somsanid (5), Bounphaeng Xaysombath (19), Phoutthavong Sangvilay (2), Kouaycheng Nouphakdy (14), Kaharn Phetsivilay (4), Chanthavixay Khounthoumphone (6), Chony Wenpaserth (11), Somlith Sengvanny (22).

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul (1); Nattapong Sayriya (2), Manuel Bihr (4), Seksan Ratree (5), Sarach Yooyen (6), Kakana Khamyok (7), Yotsakorn Burapha (9), Teerasak Poeiphimai (14), Narubadin Weerawatnodom (15), Chaiyaphon Otton (21), Wanchai Jarunongkran (24).