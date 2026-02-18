“Lão binh” tuổi Ngựa và 90 phút đặt nền móng cho kỳ tích bóng đá Việt Nam

“Cứu tinh” của HLV Park Hang-seo

Trước chiếc cúp vô địch AFF Cup, những tấm HCV SEA Games, trước cả kỳ tích Thường Châu, có một trận đấu được coi là đặt nền móng cho “kỷ nguyên Park Hang-seo” cùng bóng đá Việt Nam. Đó là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam với Afghanistan diễn ra tháng 11/2017 thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Lần đầu tiên chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đối mặt với rất nhiều áp lực. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần ít nhất 1 điểm trước Afghanistan để giành vé đến với Asian Cup. Nhưng thời điểm đó, ông vẫn chưa có đủ thời gian làm quen cũng như áp dụng lối chơi sở trường của mình cho tuyển Việt Nam.

Cuộc đọ sức tại Mỹ Đình đình diễn ra đầy khó khăn cho đoàn quân áo đỏ. Tuyển Afghanistan trong tình thế phải thắng tạo ra sức ép mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cơ hội sớm đến với đội khách ngay ở phút thứ 7. Nhưng thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đã kịp thời đổ người cứu thua trước cú đánh đầu cự li gần. Ít phút sau, thủ thành người Thanh Hóa lại bay người cực nhanh để đẩy bóng đi vọt xà ngang sau tình huống không chiến tốt của cầu thủ Afghanistan.

Tuấn Mạnh chính là thủ môn bắt chính trong trận đấu đầu tiên HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Suốt cả trận, Tuấn Mạnh duy trì được tập trung cùng những phản xạ tuyệt vời để giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới. Tỉ số hòa 0-0 vừa đủ để đoàn quân áo đỏ giành quyền đến với Asian Cup. Đồng thời, HLV Park Hang-seo cũng tạo được những niềm tin đầu tiên cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Vài tháng sau đó, Tuấn Mạnh lại thêm một lần sắm vai “cứu tinh” cho thầy Park. Trận đấu giữa Việt Nam và Jordan cũng thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, thủ môn bắt chính Đặng Văn Lâm gặp chấn thương. Tuấn Mạnh vào sân và góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giữ vững tỉ số 1-1 đến hết 90 phút.

Sau thời điểm đó, Tuấn Mạnh tiếp tục được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách đăng ký ở 2 giải đấu lớn là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Anh nằm trong số ít những thủ môn Việt Nam từng được hưởng niềm vui vô địch AFF Cup.

Tuấn Mạnh là một trong những thủ môn được HLV Park Hang-seo tin tưởng nhất trong giai đoạn đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

“Lão binh” tuổi Ngựa

Đầu mùa giải 2025/26, CLB Khánh Hòa gây bất ngờ khi đăng ký Tuấn Mạnh vào danh sách thi giải Hạng Nhất. Trước đó, anh đã giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện. Nhưng khi đội bóng phố biển cần, Tuấn Mạnh sẵn sàng trở lại.

12 năm trước, Tuấn Mạnh từng được truyền thông lựa chọn vào đội hình các cầu thủ tuổi Ngựa của bóng đá Việt Nam. 12 năm sau, trải qua rất nhiều thăng trầm ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển, anh vẫn tiếp tục sự nghiệp với bầu nhiệt huyết.

Tuấn Mạnh được đăng ký thi đấu trong mùa giải Hạng Nhất 2025/26

Được đăng ký với vị trí thủ môn, Tuấn Mạnh đồng thời làm nhiệm vụ như một HLV thủ môn cho CLB Khánh Hòa. Anh cũng đã hoàn thành khóa học HLV thủ môn của LĐBĐ Việt Nam.

Người hâm mộ gọi vui Tuấn Mạnh là "lão binh" trong màu áo đội bóng phố biển. Biết đâu đấy, niềm cảm hứng và những bài học chuyên môn mà Tuấn Mạnh truyền thụ có thể mang tới cho bóng đá Việt Nam thêm những thủ môn xuất sắc.