Niềm vui của Norris

Norris bắt đầu cuộc đua quyết định đến ngôi vô địch từ vị trí thứ 2 ở trên vạch xuất phát, nằm giữa tay đua của Red Bull - Max Verstappen và người đồng đội Oscar Piastri tại McLaren. Anh có niềm tin tối đa vào bản thân mình, vì là chỉ cần giành podium (tốp 3) là đủ điểm vô địch mùa này.

Một pha bứt phá táo bạo của Piastri đẩy Norris xuống vị trí thứ 3 ngay vòng đầu, sau đó là những đợt tấn công từ Charles Leclerc của Ferrari, một khoảng thời gian bị kẹt ở trong đám đông sau lần vào pit đầu tiên, và khoảnh khắc so kè bánh xe - với chiếc Red Bull còn lại của Yuki Tsunoda đã đặt tay đua người Anh này vào thế chịu áp lực.

Tuy nhiên, Norris vượt qua mọi khó khăn còn lại trên đường đua về đích vị trí thứ 3, để giành chức vô địch trước sự chứng kiến của Verstappen và cả Piastri, những người cũng đã thi đấu hoàn hảo ở Yas Marina Circuit khi lần lượt giành chiến thắng và cán đích đến ở vị trí thứ 2.

Trong khi Verstappen thắng chặng đua thứ 8 trong mùa (và 3 chặng đua liên tiếp cuối mùa), để giành 25 điểm tối đa sau chót, Norris thắng 15 điểm. Điều đó có nghĩa là, ở trên Bảng xếp hạng Tay đua vô địch, Norris đã có được tổng cộng 423 điểm và chỉ hơn Verstappen có 2 điểm.

Với kết quả này, Norris (26 tuổi quê ở Bristol) trở thành tay đua Anh quốc thứ 11 giành ngôi vô địch Đua xe F1, và là tay đua của McLaren thứ 2 đăng quang, sau Lewis Hamilton (cũng là một người Anh) với danh hiệu đầu tiên mãi từ hồi năm 2008, nghĩa là 17 năm trước).

Ngay khi vượt qua đích đến tại Abu Dhabi với vị trí thứ 3, Norris đã phản ứng lập tức bằng một thông điệp đầy cảm xúc ở trên sóng radio: “Cảm ơn các bạn, Chúa ơi. Các bạn đã biến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực, cảm ơn các bạn rất nhiều”.

“Tôi yêu tất cả các bạn. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, các bạn xứng đáng được như vậy. Con yêu mẹ, con yêu bố. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Con không khóc đâu!”, Norris chia sẻ đầy hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được lọt vào hàng ngũ của những Nhà vô địch F1.

“Lâu rồi tôi không khóc! Tôi không nghĩ mình sẽ khóc nhưng tôi đã khóc”, tay đua người Anh chia sẻ ở trong bài trả lời phỏng vấn sau cuộc đua, “Đó là một hành trình dài. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng đội, tất cả mọi người tại McLaren, bố mẹ tôi - mẹ tôi, bố tôi - họ là những người đã ủng hộ tôi ngay từ đầu”.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Giờ tôi đã hiểu được một chút về cảm giác của Max! Tôi muốn chúc mừng Max và Oscar, 2 đối thủ lớn nhất của tôi trong suốt mùa giải. Được đua với cả 2 là một niềm vinh dự lớn. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ cả 2 người này”.

“Tôi đang hưởng thụ, đang thích thú với chiến thắng này. Một mùa giải dài rồi đã trôi qua. Chúng tôi đã thành công và tôi thấy tự hào về tất cả mọi người”, Norris nói khi mang về chiến thắng thứ 2 cho McLaren, sau Ngôi vô địch Đội đua với 833 điểm, hơn Mercedes 364 điểm.