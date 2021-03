Làn gió mới Lee Nguyễn

Một ngày trước trận đấu giữa chủ nhà Than Quảng Ninh gặp CLB TP HCM vào lúc 18 giờ ngày 14-3 (VTV5), UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho phép sân Cẩm Phả được đón 2.500 khán giả đến theo dõi trận đấu. Đây là tin vui với người hâm mộ Quảng Ninh khi có dịp được theo dõi trực tiếp màn trình diễn của Lee Nguyễn, "bom tấn" đáng xem nhất V-League 2021.

Là bản hợp đồng đắt giá của CLB TP HCM, Lee Nguyễn tự tin sẽ thổi làn gió mới vào hàng tấn công vốn ưu tiên ngoại binh do HLV Mano Polking xây dựng. Trong chuyến làm khách ở sân Cẩm Phả, nhà cầm quân người Brazil mang theo toàn bộ các chân sút ngoại đã chiêu mộ trước đó gồm Paulo, Dario và Junior Barros. Tất cả đều đã trải qua gần 3 tuần tập luyện cùng đội bóng sau Tết nguyên đán nên đã hiểu được lối chơi mà HLV Mano Polking muốn áp dụng. Trong đó, Lee Nguyễn đóng vai trò là cầu nối giữa các ngoại binh với nhóm trụ cột Việt Nam như Sầm Ngọc Đức, Văn Thuận hay Đình Khương...

Lee Nguyễn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công của CLB TP HCM khi làm khách của Than Quảng Ninh

Kể từ ngày gia nhập CLB TP HCM, Lee Nguyễn đã mang đến luồng gió mới cho những buổi tập. Ngôi sao từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ nhanh chóng bắt chuyện với các cầu thủ nội trong đội. Sau một thời gian ngắn, nhiều cầu thủ trẻ tỏ ra thân thiết và cố gắng học hỏi người đàn anh ở kỹ năng chơi bóng và xử lý các tình huống dứt điểm. Bên cạnh đó, Lee Nguyễn cũng sắm vai trò là phiên dịch viên cho chính các cầu thủ ngoại ở đội, nhất là Junior Barros, người mới chỉ đến với đội bóng sau Tết nguyên đán.

Trước cuộc so tài với Than Quảng Ninh, những thông tin về việc sân Cẩm Phả không cho phép khán giả vào sân khiến nhiều CĐV đất mỏ hụt hẫng. Tuy nhiên, sau khi phương án tạo điều kiện cho 2.500 khán giả được đến sân cổ vũ, một cơn sốt vé đã diễn ra một phần do sức hút từ Lee Nguyễn. Đáp lại, ngôi sao người Mỹ gốc Việt tự tin sẽ thi đấu bùng nổ, dẫn dắt hàng công CLB TP HCM ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Đặc biệt trong bối cảnh hàng phòng ngự CLB TP HCM không giữ lại trung vệ Pape Diakite, những cầu thủ nội như Đình Khương, Tăng Tiến, Thân Thành Tín hay các thủ môn như Thanh Thắng, Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, công thức "lấy tấn công bù phòng ngự" sẽ được HLV Mano Polking áp dụng triệt để, trong đó vai trò của Lee Nguyễn được xem là quan trọng nhất.

Ở trận đấu đáng chú ý không kém giữa CLB HAGL và Topenland Bình Định trên sân Pleiku (BĐTV, 17 giờ), cả hai đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Sau 2 lượt trận, Topenland Bình Định được 4 điểm, trong khi đội chủ sân Pleiku giành được 3 điểm. Đây cũng là cuộc so tài đầy thú vị trên ghế huấn luyện, khi đội HAGL do HLV Kiatisuk dẫn dắt, còn cầu thủ cùng thời với HLV người Thái là ông Nguyễn Đức Thắng đang là thuyền trưởng của Topenland Bình Định.

Hấp dẫn không kém chính là cặp đấu giữa đương kim vô địch Viettel gặp B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 14-3. Sau 2 trận đấu, Viettel vẫn chưa biết mùi chiến thắng khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm, trong khi B.Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng nổi lên như ứng viên vô địch với 2 trận toàn thắng. Áp lực dành cho HLV Trương Việt Hoàng sẽ là rất lớn khi buộc phải giành 3 điểm để nhà đương kim vô địch thoát cảnh tụt dốc không phanh trong giai đoạn mở đầu mùa giải.